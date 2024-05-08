Готов к труду и обороне, несмотря на снег и дождь: в Токсово прошли самые демократичные состязания для любителей физкультуры и спорта

07 мая, вторник, 10:04

Это - «Вертикальная стена из шин». Но на пути к победе есть еще «Переворот», «Скалодром», «Властелин колец» и другие препятствия, плюс дождь и немного снега, это организаторы не планировали, но тут чем труднее, тем интереснее. В Токсово проходят самые демократичные соревнования для любителей спорта - гонка ГТО "Путь победы".

О преодолении неожиданных препятствий, особенностях подготовки и об истории самого массового физкультурного движения.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.