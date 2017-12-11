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11 декабря, понедельник, 14:03

Центр световой культуры. Новый подход к городскому освещению

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Санкт-Петербург в ближайшее время вдобавок ко всем своим титулам может прибавить звание российского центра световой культуры. Университет ИТМО в сотрудничестве с Комитетом по энергетике и компанией Ленсвет разработали программу, которая не только находит на карте Северной столицы все темные пятна, но и указывает чересчур освещенные.

Ночной Петербург прекрасен, но так было далеко не всегда. То, что мы сейчас можем наблюдать в центре города – результат программы «Светлый город», которая реализуется в Северной столице с 2000 года. Однако время не стоит на месте, и в последние два года Университет ИТМО по заданию Правительства города разрабатывал научную основу для дальнейшего освещения города. К делу подошли серьезно – привлекли современные технологии анализа и сбора данных. 

Дарья Филатова, магистрант Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО: "С помощью этих очков камера записывает видеофрагмент, то есть, улицу, и одновременно отслеживается фиксация взгляда". 
 
Технологию Eyetracking  применяют маркетологи для исследования популярности тех или иных продуктов. В ИТМО её протестировали на улицах: что больше привлекает внимание обычного прохожего? Также с помощью специальных приборов  замерили степень освещенности зданий. А затем все полученные данные, вдобавок к уже имеющейся технической информации соединили в одной программе. 
 
Николай Матвеев, доцент Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, к.т.н.: "Все параметры можно разбить на три группы. Это светотехнические параметры: опоры, светильники, потребляемая мощность. Второе это городской блок: учитывается городская планировка, предназначение пространств. Третий блок -  это социальные процессы: учитывается передвижение людей, количество аварий, ДТП, преступность криминальная активность в темное, светлое время суток". 
 
Всю аналитику, полученную из программы,  представили главному осветителю города – ГУП «Ленсвет». 
 
Сергей Мителев, директор ГУП «Ленсвет»: "Аналитика первого этапа позволила нам подсчитать, сколько мест в городе не освещено, сколько кварталов, сколько улиц. Я могу даже назвать цифры. На сегодняшний день примерно 70 тысяч светильников еще нужно поставить, не считая художественной подсветки. Это, поверьте, не очень большая цифра".
 
Если раньше программа освещения Санкт-Петербурга основывалась во многом на заявках горожан, то сейчас исключительно на научных исследованиях. Какие улицы несут большую социальную нагрузку, и где дополнительное освещение положительно скажется на комфорте горожан, определит программа.  
 
Андрей Бондарчук, председатель комитета по энергетике Санкт-Петербурга: "Пока мы будем присматривать за компьютерными решениями, но в последующем предполагаем, система критериев, возможно, потребуют корректировки, она позволит градуировать объекты в порядке их первоочередности". 
 
Пока новая программа работает в тестовом режиме, и план работы под нее корректирует только частично. Однако некоторые выводы по освещенности города уже сделаны и начинают претворяться в жизнь. 
 
Сергей Мителев, директор ГУП «Ленсвет»: "Санкт-Петербург - это город мостов. Все большие мосты у нас подсвечены. Последний – Володарский, сдаем к новому году. Малые мосты, их очень много - больше 200-т на балансе Ленсвета. 190, 35 из них подсвечены. С ними также будем работать по художественной подсветке".
 
Комплексный анализ освещенности Петербурга позволил выявить не только темные пятна, но и те места, которые в прямом смысле представляют гордость Северной столицы с точки зрения света. 
 
Наталия Быстрянцева, руководитель Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, к.арх.н.: "Малая конюшенная – это такой эталон качества, который есть у нас в России. Потому что очень качественное освещение, и как вы видите, очень приятно. Люди замедляют ход, чтобы побольше побыть здесь и насладиться этим светом".
 
Следующим этапом развития световой культуры в городе на Неве должно стать появление утвержденных световых регламентов. Не секрет, что рекламные объекты или подсветка частных зданий иногда перебивают архитектурную подсветку исторических памятников и знаковых мест Северной столицы.  
 
Андрей Бондарчук, председатель комитета по энергетике Санкт-Петербурга: "Возможно в предстоящем году создать такой документ, и он нужен такой документ, потому что правила общения со светом они должны существовать. Вывески и реклама, чтобы не воспринималась нами, как сигнальные огни светофора, это надо исключать, потому что это безопасность наша, что немаловажно".
 
Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург. 
 
 
 
 
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