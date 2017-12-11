Центр световой культуры. Новый подход к городскому освещению

11 декабря, понедельник, 14:03

Санкт-Петербург в ближайшее время вдобавок ко всем своим титулам может прибавить звание российского центра световой культуры. Университет ИТМО в сотрудничестве с Комитетом по энергетике и компанией Ленсвет разработали программу, которая не только находит на карте Северной столицы все темные пятна, но и указывает чересчур освещенные.

Ночной Петербург прекрасен, но так было далеко не всегда. То, что мы сейчас можем наблюдать в центре города – результат программы «Светлый город», которая реализуется в Северной столице с 2000 года. Однако время не стоит на месте, и в последние два года Университет ИТМО по заданию Правительства города разрабатывал научную основу для дальнейшего освещения города. К делу подошли серьезно – привлекли современные технологии анализа и сбора данных.

Дарья Филатова, магистрант Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО: "С помощью этих очков камера записывает видеофрагмент, то есть, улицу, и одновременно отслеживается фиксация взгляда".

Технологию Eyetracking применяют маркетологи для исследования популярности тех или иных продуктов. В ИТМО её протестировали на улицах: что больше привлекает внимание обычного прохожего? Также с помощью специальных приборов замерили степень освещенности зданий. А затем все полученные данные, вдобавок к уже имеющейся технической информации соединили в одной программе.