Гепатит: профилактика и лечение

22 июня, четверг, 11:22

Раньше даже само слово «гепатит» было не в ходу. Все знали о «желтухе», заболевании неприятном, но излечимом. А теперь картина резко изменилась. Гепатитов всяких – чуть ли не на каждую букву алфавита - появилось. И все – весьма опасные.

В последние годы некоторые врачи и даже политики заявляют, что настоящей «чумой ХХI века» становится даже не ВИЧ, а вирус гепатита. Стращают неизлечимостью гепатитов В и С и тем, что в России уже эпидемия. Да, статистические данные не вызывают оптимизма. Число заболевших, только в Петербурге, идет на десятки тысяч. Смертность при этом не малая. Но говорить о неизлечимости нельзя. При вовремя выявленных заболеваниях почти у всех пациентов успешный исход.

Татьяна Засухина, Заместитель председателя Комитета по здравоохранению: "Если мы говорим о возникновении острого гепатита, то он в последние годы значительно снизился, заболевания острыми вирусными гепатитами. Мы в год регистрируем новых случаев заболевания гепатитом А, который передается через грязные руки, если так можно выразиться. И от 40 до 80 случаев в год это гепатит В и С".

Вирус гепатита А еще называют «болезнью грязных рук». Он самый безобидный из семейства вирусных гепатитов. Эта болезнь передается через грязные руки и предметы. Потому жертвами чаще становятся дети. Как правило, заканчивается болезнь полным выздоровлением. Вирус В - самый злобный и колючий. «Взаимоотношения» этого вируса с организмом полностью зависят от иммунитета. В 95 процентов случаев острый период гепатита В заканчивается выздоровлением, но при этом пожизненно принимают препараты подавляющие вирусную нагрузку. Важно помнить, что передается такой вирус половым путем и через кровь.

Сергей Фирсов, зав. диспансерным отделением клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина: "Он способен создавать в клетке дополнительную хромосому. Если у человека активно текущий гепатит, быстро прогрессирует фиброз, т.е. в печени накапливается большое количество рубцов печени, и соответственно, уменьшается функциональное количество клеточек печени, то мы можем назначать противовирусные препараты, которые позволяют убить детишек тех вирусов, которые мы определяем в крови".

Вирус гепатита С считается самым коварным, потому что может долго «спать» в организме и никак себя не проявлять. И лишь у 20% больных активной формой гепатита развивается цирроз и рак печени. Мария Годлевская о том, что у нее был Гепатит С узнала еще в школьном возрасте. О том, как заразилась не знает до сих пор. А был, потому что в прошлом году успешно вылечилась.

Мария Годлевская: "И в Санкт-Петербурге и в больших крупных городах гепатологи консультируют на эти темы. Просто пока препараты не сертифицированы на территории России, врач обязан взять письменную расписку, что пациент несет полную ответственность за последствия. Идет речь о том, чтобы решить вопрос раз и навсегда с гепатитом. Но, если мы не говорим о новом заражении. Это подразумевается. Это не прививка от гепатита, к сожалению".

Как известно, существуют группы риска хронических гепатитов – это наркозависимые, медперсонал, работающий с кровью, лица, страдающие гематологическими заболеваниями. Но от заражения вирусом никто не застрахован. Сотрудники фонда "Гуманитарное действие" постоянно проводят тестирование наркозависимых людей на наличие вирусных гепатитов. И примерно у восьмидесяти процентов обследуемых диагноз - гепатит.

Мария Акулова, Руководитель направления общественной организации «Гуманитарное действие»: "Мы не просто помогаем людям получить лечение и тем самым сделать общество более здоровым. Но мы помогаем этим людям понять, если он пока не готов пройти лечение, каким образом он должен себя вести, чтобы обезопасить своих близких. И конечно, люди когда имеют информацию об этом, могут изменить свое поведение. И зачастую это происходит, медленно но происходит".

Не заболеть, а если вирус обнаружен, то вылечить. Вот на что направлены профилактические мероприятия в стране. По некоторым данным четверть больных с хроническим гепатитом просто не знают о своей болезни. Важно помнить об этом и самим заботиться о своем здоровье.

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.