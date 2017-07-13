Гармония ума и тела. Семейный фестиваль здорового образа жизни прошел под Петербургом

13 июля, четверг, 13:42

Йога на берегу озера Леноболасти близ русской деревни Люговское. Такова традиция 5-го фестиваля «Йога и семья», который в этом году представил более 30-ти практик гармонизации тела, ума и просто радостного отдыха для взрослых и детей.

Что индусу хорошо, то русскому – непонятно, уверяет Андрей Лобанов, гость из Нижнего Новгорода. Профессиональный врач, создал первую в СССР официальную школу йоги, тридцать лет посвятил задаче: адаптировать индийскую философию для России, создав оздоровительную и развивающую систему Йога Лам, с которой знакомил на фестивале петербуржцев.

Андрей Лобанов, руководитель школы йоги, ректор Академии традиционной системы оздоровления и развития человека (Нижний Новгород): "Мокша – освобождение главная цель в индийской традиции – от чего: от ограничений. Болезнь это ограничение".

Массаж, восточные единоборства, суфийские кружения – каждый фестивальный день наполнен знанием и новым опытом. Женщины – самые активные участники. Мария в детстве занималась хореографией. Продолжить карьеру помешала серьезная травма колена, а восстановить активность помогла йога. Так родился ее курс «Искусство грации», в котором травматичность балетных позиций заменяют гармоничные принципы йоги, позволяя наслаждаться танцем с пользой для здоровья.

Мария Воеводина, ведущая класса «Искусство грации»: "Если мы сделали прогиб – то обязательно должны округлить спину – если напрягаем одну часть – должны ее расслабить. У йоги есть потрясающий принцип, который называется компенсация – если добавить ее в классику, в хореографию – происходит быстрее развитие и нету травм, есть радость".