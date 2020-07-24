Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге. Экскурсии на колокольню Александро-Невской Лавры. "Место силы" - фотовыставка в ЦПКиО. "Комедия в сети".Фотовыставка "Место силы"

24 июля, пятница, 10:57

Обзор культурных событий Петербурга

В ЦПКИО имени Кирвоа открылась планшетная фотовыставка "Место силы", где можно увидеть самые красивые и диковинные места России. Соленое озеро в окрестностях Волгограда, марсианские пейзажи Кызыл-Чина и российское Мачу Пикчу в старейшем селе Дагестана. Смотреть и удивляться можно, не покидая Петербурга.

Гравюра в православной церковной культуре – явление, известное лишь специалистам. Выставка, полностью посвященная антиминсу – разновидности алтарного покрова - проводится впервые в Музее истории религии. Антиминс появился на Руси с принятием христианства в конце 10-го века. Вначале ткань расписывалась от руки таким несложным рисунком, а с 17-го века в технике гравюры на дереве, а потом и на металле изображались два иконографических сюжета. Выставка "Освятися, алтарь" продлится в Музее истории религии до 29 сентября

"Комедия в сети" - в таком формате Театр Комедии существует с самого начала карантина. И это не только видеотрансляции спектаклей, чтобы не терять связь со зрителем, актеры читали детские сказки, отрывки из собственных монографий, стихи в стенах Царскосельского дворца. Сегодня в 17.00 можно посмотреть видеотрансляцию спектакля "Доктор философии". А завтра, 25 июля - детский спектакль "История цветочного острова" и вечерний показ для взрослых в 17.00 "Относительные ценности". Комедия будет в сети - до момента живой встречи актеров со зрителем.

Прошедшего испытание узкой винтовой лестницей высотой около 30 метров, в конце пути ожидает невероятный вид на Петербург с колокольни Александро-Невской Лавры. Эта экскурсия – незабываемое приключение и шанс побывать там, где обычный человек может оказаться и даже позвонить в колокола раз в году в период Светлой Седмицы. Сейчас можно восхититься, пофотографировать и ближе познакомиться с колоколами. Единственным, чудом сохранившимся историческим колоколом Лавры и самым тяжелым колоколом Петербурга, у которого есть даже имя - Александр Невский и внушительный вес - 18 тонн. Следующая экскурсия на колокольню ожидается в августе, посетителям важно не забыть взять с собой средства индивидуальной защиты и рассчитать силы перед подъемом.

26 июля главным событием Дня Военно-Морского Флота в Петербурге станет парад. Морские суда всех российских флотов пройдут строем по Неве. Всего 46 кораблей и подводных лодок. Возглавит парад ботик Петра Первого. На несколько часов будут разведены сразу 4 моста. В воздушной части парада будут задействованы истребители, противолодочные самолеты, штурмовики и бомбардировщики. Перед трибуной на Адмиралтейской набережной строем пройдут более 500 военнослужащих ВМФ. Прямую трансляцию военно-морского парада покажет Первый канал.

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.