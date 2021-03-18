Финал всероссийского конкурса "Учитель будущего". Когда поступит новая партия вакцины? Жилищные сертификаты для очередников. Детские путёвки в весенние лагеря. Новая лаборатория для старшеклассников

18 марта, четверг, 08:11

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них/

В Петербурге стартовал финальный этап всероссийского конкурса "Учитель будущего". Из 39 тысяч учителей-участников на старте до итогового испытания добрались 296 специалистов из 44 регионов нашей страны.

Ирина Потехина – вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Сегодня удержать внимание ребенка - это, наверное, самая большая задача. Потому что учитель фактически соревнуется с интернетом и ему помимо знаний, надо обладать большим количеством, как сейчас модно говорить, дополнительных скиллов, компетенций. И наши лауреаты, которые приехали на финал, это люди, которые все эти качества демонстрируют. Они умеют меняться, они не боятся перемен".

Особенностью профессионального конкурса "Учитель будущего" является то, что педагоги соревнуются в командах и представляют на суд жюри результаты совместных разработок и творчества. В течение этой недели финалисты должны будут пройти три испытания на базе Петербургских школ. Победителей определят 20 марта.

Прививочная кампания от коронавируса в Петербурге продолжается. Однако, за последние несколько дней сразу несколько пунктов вакцинации были закрыты. Связано это с временным дефицитом первого компонента прививки.

Андрей Сарана – первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:

"Если говорить о тех 129-ти пунктах, которые открыты в городе, в 37-ми на сегодняшний момент пока закончилась вакцина. И мы в ближайшее время ожидаем распределение из Минздрава, точнее распределение уже было, мы ждем, когда ее доставят. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. На сегодняшний момент на прививочных пунктах остается порядка 32 тысяч доз именно первого компонента, второго компонента, понятно больше".

Несмотря на временный дефицит, прививочная кампания не останавливается. Запасов вакцины хватит, как минимум на неделю работы. Каждый день первый компонент вакцины получает порядка 4 тысяч человек. Полностью вакцинацию двумя компонентами получили 210 тысяч петербуржцев.

В Жилищном комитета Санкт-Петербурга состоялось торжественное вручение документов на вселение семьям, стоящим на жилищном учете. В прошлом году, из-за задержек в сдаче жилого фонда количество квартир, выделяемых по городским программам, было меньше обычного, в 2021-м отставание будет невелировано.

Виктор Борщев – председатель Жилищного комитета:

"Вэтом году мы выдаем, как по плану этого года, так и долги прошлого года, поэтому у нас практически в два раза увеличивается количество жилья, по сравнению с прошлым годом, которым мы будем обеспечивать очередников в этом году".

Всего на жилищном учете в Петербурге состоит 125 с половиной тысячсемей. В городе действует 6 целевых жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий.

Ажиотаж, возникший в первые дни выдачи сертификатов на возмещение части стоимости детских путевок в весенние лагеря накануне удалось разрешить. У здания центра оздоровления и отдыха "Молодежный" на Зверинской улице уже нет очереди. Выдача сертификатов происходит в обычном режиме.

Юлия Короткова – директор СПб ГБУ "ЦОО "Молодежный":

"Размер социальной поддержки - 60% стоимости, которая компенсируется из бюджета. Это большое подспорье для родителей и поэтому спрос на нее высокий. Размер выплаты составляет на сегодняшний день - 11790 рублей".

В эколого-биологическом центре "Крестовский остров" для старшеклассников открыли лабораторию молекулярной биологии. Подобной лаборатории еще не было в образовательных учреждениях Петербурга. Благодаря содействию одной из крупнейших биотехнологических компаний нашего города, здесь установлено современное оборудование, среди которого есть и профессиональные исследовательские установки.

Артур Ляндзберг – директор Эколого-биологического центра "Крестовский остров" Дворца Творчества Юных:

"То, что мы сегодня открываем эту лабораторию - она дает нам принципиально новые возможности для наших ребят, которые могут и в своих исследовательских работах и в своем обучении реально, не по книжнке, не по интернету, а своими руками осваивать те методы, которыми работает современная биологическая наука".

Программу по молекулярной биологии с использование нового оборудования начнут здесь преподавать с нового учебного года. Пока же оборудование испытывают учащиеся из отделения общей биологии.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.