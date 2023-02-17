Фестивали «КроншЛёд» и «Музыка верит в лучшее», премьера спектакля «Боркман» и выставка работ Наталии Земляной

17 февраля, пятница, 10:00

Обзор событий культурной жизни Петербурга

В парке "Остров фортов" открылся фестиваль ледовой скульптуры "КроншЛёд".

На Новой сцене Александринки режиссёр Андрей Калинин представит первую премьеру года – спектакль "Боркман" по пьесе Генриха Ибсена.

Концертной программой "Импрессия" в Екатерининском собрании откроется фестиваль "Музыка верит в лучшее", посвящённый дирижёру А. С. Бадхену.

В Мраморном дворце открылась персональная выставка Наталии Земляной "Сотворение мира".

Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.