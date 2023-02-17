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17 февраля, пятница, 10:00

Фестивали «КроншЛёд» и «Музыка верит в лучшее», премьера спектакля «Боркман» и выставка работ Наталии Земляной

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Обзор событий культурной жизни Петербурга

В парке "Остров фортов" открылся фестиваль ледовой скульптуры "КроншЛёд".

На Новой сцене Александринки режиссёр Андрей Калинин представит первую премьеру года – спектакль "Боркман" по пьесе Генриха Ибсена.

Концертной программой "Импрессия" в Екатерининском собрании откроется фестиваль "Музыка верит в лучшее", посвящённый дирижёру А. С. Бадхену.

В Мраморном дворце открылась персональная выставка Наталии Земляной "Сотворение мира".

 

Подробнее - Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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