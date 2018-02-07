Фестиваль лоскутного шитья "Традиция": искусство до последней нитки

06 февраля, вторник, 13:54

Вот так выглядит цветок в лоскутном исполнении. Петербург на несколько дней стел центром квилт искусства. В северную столицу съехались мастерицы не только со всей России, но и ближайшего зарубежья. О фестивале «Традиция» сегодня на 1 канале.

Оксана Винниченко лоскутным шитьем занимается почти уже 20 лет. Этот вид искусства появился в ее жизни благодаря детям. В декретном отпуске она вдруг поняла, что разноцветные тряпочки увлекают не только ее, но и маленьких сорванцов. С тех пор квилт занимает все свободное время. На выставку в Петербург мастерица из Суздали привезла работу, выполненную в традиционной русской технике.

Оксана Винниченко – Участница фестиваля:

"Работу свою я посвятила мастерицам, которые стояли у истоков развития лоскутного шитья еще в 90-е годы..."

Фестиваль лоскутного шитья «Традиция» проходит в Петербурге раз в два года. Это, пожалуй, самая большая встреча мастериц из разных городов и стран. Здесь они могут не только показать свои работы, но и научиться чему-то новому. Все фестивальные дни на различных площадках города для участников работают мастер-классы и образовательные программы.

Марина Концевая – Организатор фестиваля:

"Я очень много путешествовала по роду деятельности за границей, и меня всегда очень обижало, когда говорили, что русские работы неопрятные, неаккуратно сшитые, и меня это так задело, что я решила организовать фестиваль, который будет обращать очень большое внимание на формальные вещи: композиция, цвет, как сшита работа, это очень важно."



Попасть на этот фестиваль непросто. Каждая работа здесь проходит серьёзный отборочный тур. И только после этого имеет право выставляться. В этом году конкурс прошли лишь 58 мастериц. Галина Винокурцева выставляется в номинации арт-квилт. Это современное направление лоскутного шитья, где не важна геометрическая точность и следование традициям, здесь главное безграничная фантазия и чувство стиля.

Галина Винокурцева – Участница фестиваля:

"До последнего кусочка - девиз этого фестиваля, то есть работы нужно было создать из кусочков предыдущих работ..."

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.