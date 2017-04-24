Фестиваль «Dance Open» в Петербурге

24 апреля, понедельник, 14:58

К балетному станку приглашает участников из разных стран международный фестиваль "Dance Open". Образовательная программа – важная его составляющая, но ещё более интересны спектакли от ведущих мировых трупп. Каждый год весной Петербург становится центром внимания танцоров и поклонников классического и современного танца.

Эти юные, но уже довольно опытные танцоры, приехали из разных уголков земного шара. Филиппины, Мексика, Новая Зеландия, Америка – разные страны и разные балетные школы, но именно петербургская для многих является эталоном классической хореографии.

Нина Змиевец, Балерина, педагог:

"Петербургская школа очень многогранна. Конечно, в первую очередь это филигранность и чистота исполнения, это, если говорить профессиональным языком, чистота в переходах, академизм исполнения. Ну и конечно, это потрясающий, говорящий, если так можно сказать, верх балерины, её руки, её осанка, стать."

Нина Змиевец ещё недавно была примой театра Бориса Эйфмана, теперь у неё своя балетная школа. Этот урок она посвятила женственности в танце. В соседних залах параллельно шли другие обучающие классы – также от ведущих петербургских педагогов.

Томас Белл, Участник фестиваля (США):

"Я почувствовал потрясающую разницу и в плане дисциплины, и в плане школы искусств, которая презентует метод Вагановой, такая разница культур, просто невероятно."

Некоторые элементы порой даже профессионалам бывает трудно исполнить, также непросто прыжки и повороты поймать на камеру. Фотограф Катерина Кравцова не только снимает балет, в театре она знакомится с последними тенденциями, имеет профессиональное образование.

Катерина Кравцова, Фотограф:

"Я заканчивала Академию русского балета по классу балетоведение, и я знаю все названия прыжков, когда всё это будет происходить, поэтому нет сложности никакой поймать определённое движение. Но это и не самое главное. Самое главное в балетной съёмке - передать атмосферу спектакля."

Катерина – одна из немногих, кому удалось попасть на репетицию Нидерландского театра танца. Нюансы подготовительной работы, также как и сами спектакли, этот коллектив обычно держит в секрете от фото и теле-камер, зато не скрывает от журналистов философию своей хореографии.

Пол Лайтфут, Художественный руководитель NDT1 (Нидерланды):

"Я думаю, самое главное для нас в самых разных моментах – это то, что касается энергии, то, как мы можем передать наш посыл: с помощью абстрактных или конкретных вещей, то, как мы будем взаимодействовать с людьми, вовлекать их в происходящее на сцене. Потому что живой театр, живой танец в определённом смысле – это одна из самых прекрасных вещей, которую невозможно увидеть через мобильный телефон."

На фестивале NDT1 представил 3 работы – одноактные спектакли, каждый из которых – это удивительное зрелище со сложными световыми решениями, оригинальной музыкой и мастерским исполнением. Движения артистов кажутся просто невероятными. Национальный театр Польши на петербургской сцене по-своему развернул бурные события пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Участниками фестиваля стали и две российские компании: Пермский балет привёз свою «Золушку», действие которой происходит в Москве 50-х годов, а Екатеринбургский театр познакомил зрителя с новой постановкой «Снежная королева», оригинальной сценографией и музыкой молодого композитора Артёма Васильева.

Екатерина Галанова, Руководитель фестиваля «Dance open»:

"Мы стараемся подбирать программу так, чтобы наши возможности совпали с нашими художественными замыслами, и действительно привезти, с одной стороны, самое лучшее, интересное, авангардное и передовое – какие-то премьеры, интересные работы; с другой стороны, нам всегда хочется сделать программу максимально разнообразной – показать многообразие хореографической мысли балетной, танцевальной, которая существует на сегодняшний день в мире."

В этом году фестивалю исполнилось 16 лет. За это время его образовательная программа дополнилась яркими спектаклями на сцене Александринского театра. И каждый год публика с нетерпением ждёт новых сюрпризов от команды «Dance Open».

Гюляра Садых-заде, Критик, музыковед:

"Бывают такие работы, которые открывают новые горизонты, и это особенно ценно, когда не просто эксплуатируется наследие прошлого или даже развивает традиции. А просто задаются некие иные эстетические параметры. И вот таким было выступление труппы Батшива из Израиля."

«Вирус Наарина» - спектакль, основанный на тексте одного из ключевых писателей второй половины 20 века Петера Хандке. Хореограф Охад Наарин в своей постановке особую роль отвёл публике, сделал её непосредственным участником сценического действа. В философские размышления погружались танцоры, а вместе с ними и зрители.



Юлия Миханова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



