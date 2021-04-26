Елагин дворец вновь открывает свои двери для посетителей

26 апреля, понедельник, 11:31

Елагин дворец после комплексной реставрации вновь открывает свои двери для посетителей. После пяти лет работ можно увидеть внутреннее убранство царской резиденции и попасть в помещения, которые ранее были закрыты.

Пожалуй, это единственные сохранившиеся кадры Елагина дворца сразу после Великой Отечественной войны - без кровли, дверей и окон, разрушенный и сожженный. Тогда проект капитальной реставрации Елагина дворца подготовил архитектор Михаил Плотников. Созданная им команда, стала основой знаменитой ленинградской школы реставрации. Сейчас работа, завершенная ими в 1961 году, достойна самого бережного отношения.

Татьяна Ершова, Зам. директора по музейной деятельности:

"Мы продолжили работу реставраторов 61-ого года, потому что они первыми это сделали - воссоздали его после военной разрухи, но мы дополнили. Кабинет Александра I - это большая часть работ современных реставраторов. И мы максимально бережно постарались отреставрировать то, что сделали в пятидесятые годы".

На втором этаже открыта экспозиция "Кабинетная история", посвященная русскому интерьеру. Но главный сюрприз – впервые представляемый публике кабинет Александра I. Он воссоздан по описанию двухсотлетней давности и акварели Максима Воробьева. Стены обшиты зеленым штофом с ручной набойкой, шторы - несколько темнее, фирменный прием мастеров ампира. Отреставрированы лепнина и плафон, воссозданы камин и рама надкаминного зеркала из искусственного мрамора. На первом этаже приведены в порядок парадный и малый вестибюли – те, что первыми встречают публику, пришедшую в Елагин дворец. В Опочивальне "почищен" серебристый штоф.

Татьяна Ершова, Зам. директора по музейной деятельности:

"В цоколе Дворца продолжала после военной реставрации находиться котельная. От ее копоти и гари очень страдали интерьеры. И этот штоф от ее копоти был практически черный. Те, кто бывали в нашем дворце, они это помнят. Стояла задача сохранить его. Мы его снимали, расчищали и потом его заново натягивали. Учитывая хрупкость материала, это было очень сложно, но тем не менее, современные реставраторы сделали это. И это памятник своего времени и национальное достояние, я бы сказала".

На третьем этаже дворца находилась домовая церковь. Ее интерьер отреставрирован полностью, кроме иконостаса. Он был разобран еще до войны, а его живописные вставки переданы в Русский музей. Здесь будет выставочный зал. С 2016-ого года эти залы не слышали полонеза — сюда приходили лишь реставраторы и сотрудники Елагина дворца, а уж им было не до танцев. Но сейчас уже возобновляются костюмированные экскурсии. Правда, с небольшим, современным и обязательным аксессуаром в нарядах.

Мария Попова, Экскурсовод:

"Весь мир немного изменился и мы вынуждены носить определенные аксессуары. Мы решили, что немного украсим наши будни такими интересными масками, сами собственноручно пошилТак и в 19-ом веке сударыни изготавливали себе аксессуары. Например, бальную сумочку юные барышни с самого детства учились сами вышивать бисером, лентами и с ними выезжали на бал. И можно было продемонстрировать искусство, а сегодня мы демонстрируем маски, тоже красиво расшитые".

В доковидные времена во дворце проводились балы, и их участники могли выбрать себе наряд. Сейчас, по понятным причинам, балы пока не проводятся. И десятки костюмов от самых маленьких размеров до больших хранятся в обновленной костюмерной. Балы возобновятся, как только будут сняты все ограничения.

Сергей Афанасьев, Экскурсовод:

"Все гости уже все телефоны оборвали, звонят, когда уже откроется эта экскурсия. Ждем. Переодеваются и потом с распорядителями отправляются в этот зал. Здесь проходит экскурсия и распорядители простым фигурам учат танцевать, потому что не все много танцевали, а потом уже и под музыку танцуют".

В парке в этом году вновь состоятся все традиционные фестивали. Например, уличных театров, но это летом. А ближайший - уже совсем скоро: знаменитый и полюбившийся петербуржцам - Фестиваль тюльпанов. Двести тысяч цветов в этом году будут украшать Елагин остров.

Марина Бережная, Зам. директора по внешним связям и развитию:

"Мы каждый год выбираем историческую эпоху, которой мы вдохновляемся, проектируем и высаживаем цветники, вдохновленные этой эпохой. В этом году - это поэты шестидесятники. Мы приготовили программу комплементарную, потому что все-таки главные герои на фестивале - это тюльпаны. И можно будет насладиться, либо расширить свой кругозор об этой продуктивной и творческой эпохи".

На эту реставрацию было выделено более двухсот восьмидесяти миллионов рублей. Работы велись комплексно — от капитального ремонта сетей инженерно-технического обеспечения до восстановления монументальной живописи. И теперь прогуливаясь по парку, можно зайти во дворец и окунуться в царство ампира.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.