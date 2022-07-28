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28 июля, четверг, 10:43

Экотропы в Ленинградской области: Линдуловская роща, Раковые озера и другие маршруты

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Туристический сезон в природном заказнике "Раковые озера" открывается в середине июля. В первой половине лета гулять здесь запрещено, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц. Понаблюдать за ними можно с орнитологической вышки и это - часть оборудованной экотропы.

На экомаршруте 4 вышки, к которым ведут пешеходные тропы и деревянные настилы. Подробнее о том, как устроенны экомаршруты в Ленинградской области, в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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