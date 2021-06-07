Экономика новой реальности. Какие темы обсуждали на Международном экономическом форуме в Петербурге

07 июня, понедельник, 13:29

Петербург. Экономический форум и инвестиционные проекты, которые изменят и облик страны, и облик Северной столицы. Дороги, туризм, промышленность – это лишь малая часть сфер, куда привлечены сотни миллиардов рублей. Деловая активность здесь в Экспофоруме кипела все дни, вполне оправдывая главную тему форума – "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Основным событием на Форуме, к которому было приковано внимание всего мира, - пленарное заседание с очным участием Президента страны. Своё выступление Владимир Путин начал с оценки ситуации в мировой экономике. По его словам, после спада из-за пандемии её рост может оказаться рекордным за десятилетия, а российская - уже сейчас приближается к докризисным уровням. Президент напомнил о возможности россиян сделать абсолютно бесплатную прививку от коронавируса и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами. А вот иностранцам за прививку в России придется заплатить. Так же предложено продлить льготную ипотеку.

Владимир Путин, Президент РФ:

"Эта программа носила антикризисный, а значит временный характер. Вместе с тем резко обрывать, сворачивать нельзя. Мы должны учитывать, какую важную роль льготная ипотека играет в нынешних условиях и для решения жилищных проблем граждан, и для строительной отрасли. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов страны еще на один год, до 1 июля 2022г. Но при этом приподнимем саму ставку. Установим ее в размере 7%. А предельную сумму кредита для всех регионов нужно будет сделать единой – 3 млн рублей".



Вообще выступление главы государства носило не столько оценочный, сколько программный характер.



Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

"Это важно для наших граждан, что ситуация под контролем, будет развиваться, экономика будет поддерживаться, малый и средний бизнес получат дополнительные преференции. Социальные программы так же продолжаться. И как будет развиваться рынок труда, президент сделал на этом акцент, и мне понравилось, что он отдельно выделил молодежную занятость. Она имеет свою специфику и, конечно, она требует, как он и дал поручение правительству, отдельной программы".



Деловой климат и стратегию модернизации страны обсуждали на традиционном деловом завтраке Сбера. В целом, участники мероприятия деятельность правительства оценили положительно. Правда, ничего принципиально нового на завтраке сказано не было. Стране нужны реформы, нужны независимые суды, а правительство дает мало денег.



Герман Греф, Председатель Правления Сбербанка России:

"Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса. "Вертолетные деньги". Раздавали деньги всем. Это не рациональная политика, чтобы помогать всем. И не надо всем помогать. Нужно помогать бедным, нужно помогать тем, у кого сложилась ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни. И то, что сейчас делается адресная социальная помощь, идея социального казначейства должна реализовать это".



Ключевым и традиционным событием на форуме стало объявление национального рейтинга инвестиционного климата регионов. Он оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Москва лидирует в этом конкурсе уже третий год подряд. В тройку также вошли Татарстан и Тюменская область. При этом Петербург опустился в списке на четыре строчки. А Ленинградская область, напротив, поднялась и заняла десятое место.



Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

"В десятке лидеров много новых регионов. Это говорит о том, что субъекты уже подтянулись до лучших, кто всегда входил в пятерку лидеров. Они достигли этих показателей средних по стране. Это значит о том, что предприниматель сегодня абсолютно в равных условиях, с точки зрения базовых инструментов работы и бизнес может выбирать любой регион, где он хочет открывать свой проект и реализовывать свой проект".



В этом году Петербургский международный экономический форум установил новый рекорд по числу подписанных соглашений. За четыре дня работы его участники заключили более восьмисот инвестиционных договоров на сумму почти четыре триллиона рублей. Всего площадку посетили тринадцать тысяч человек из ста сорока стран. Следовательно, деловые связи и контакты вновь начали приобретать привычный вид.



Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.