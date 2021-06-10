Дополнительные места под COVID. Как Петербург готовится к ЕВРО-2020? Александр Беглов наградил лучших соцработников. Александр Дрозденко разъяснил ситуацию в поселке Кузьмолово

10 июня, среда, 01:46

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Медленно, но растет заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге. Ежедневно фиксируют более восьмисот новых случаев. Власти уверяют, что ситуация контролируемая. Во временном госпитале "Ленэскпо" развернуто две с половиной тысячи коек. Занято пациентами лишь пятая часть. В пятом павильоне находятся больные со средней и тяжелой степени тяжести. В седьмом – больные с легкой формой заболевания. В преддверии Чемпионата Европы по футболу в городе дополнительно готовят больничные койки. Тем временем, медики не перестают обращаться к горожанам: пожалуйста, носите маски в общественных местах и сделайте прививку.

Руслан Дмитришен, Начальник временного госпиталя в ЛенЭкспо:

"В седьмом павильоне из 210 пациентов только два находятся, которые прививались раньше, причем один пациент - после первого этапа прививки, второй - после двух. Эти пациенты находятся именно в седьмом павильоне, т.к. болеют легко".

Транспортный блок Петербурга полностью готов к работе в дни проведения Чемпионата Европы по футболу. Напомним, в Северной столице состоится семь матчей. Без ущерба для пассажиров городского транспорта организована работа автобусов-шаттлов для болельщиков. Движение всех маршрутов наземного транспорта, в том числе рельсового, будет находиться под контролем специального штаба, созданного на базе Центра управления транспортом.

Павел Адарич, Зам. директора "Организатор перевозок":

"У штаба два разных дня. День с матчем и день без матча. В день с матчем собирается порядка 15 представителей различных организаций, задача которых обеспечить комфортное и своевременное прибытие зрителей на матч. А день без матча мы занимаемся сопровождением команд на пресс-конференции, на тренировки и собственно на сами игры. Очень важно, чтобы жители города не почувствовали, что мероприятие это проводится. Поэтому планируется организация и собирать силы и средства, чтобы этого не допустить".

В Петербурге наградили лучших социальных работников. Победителей выбирали в семи номинациях. Определили и лучших руководителей. Денежные премии от городского правительства получили двадцать семь человек, трудящихся на благо горожан. А размер премии варьировался от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Власти отметили, что в Петербурге ежегодно растет объем услуг, которые получают социально не защищенные слои населения.

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга:

"Я понимаю, как вам непросто сопереживать людям больным, вы входите к ним в дом, вы просто приносите продукты, оказываете какие-то услуги, вы делитесь свой любовью, своей радостью. И даже просто иногда пожилого человека нужно просто послушать".

На Конюшенной площади в Петербурге совсем скоро начнет работу футбольная деревня УЕФА. Там на большом экране можно будет смотреть трансляции матчей. Культурная программа будет сопровождать все игры чемпионата. На территории деревни желающие смогут сдать нормы ГТО, узнать больше об истории Северной столицы в специально отведенной зоне. Будет и отдельная детская зона. Вход в деревню будет свободным, без ПЦР-тестов. Правда, ограничения все же будут.

Дмитрий Лютый, Руководитель оператора по организации Футбольной деревни:

"Человеку, который войдет на нашу футбольную деревню, будут предоставлены санитайзеры, маски и социальная дистанция. Максимальное ограничение вместимости - до пяти тысяч человек, площадь позволяет. В рамках проведение Чемпионата 2018 насыщение площади было до 15 тысяч человек".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с разъяснением по ситуации в поселке Кузьмолово, где ввели режим повышенной готовности, в связи со сменой собственника потенциально опасного радиационного объекта. По его словам, это было чисто техническое решение и никакой угрозы населению нет.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Хочу всех успокоить: радиационный фон в Кузьмолово нормальный. Средства массовой информации интерпретировали техническое решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было дано поручение Росмуществу в оперативном порядке перезакрепить имущество, не вошедшее в уставной капитал за специализированной организацией. Для этого и был введен режим повышенной готовности, чтобы проконтролировать это решение, а пока оно исполняется — вести мониторинг окружающей среды и экологической обстановки".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.