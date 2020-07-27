Дом навсегда обрели те, кому он особенно необходим

27 июля, понедельник, 15:41

Люди, желающие благо другим даже в трудных обстоятельствах, способны создать позитивный информационный повод. Группа пациентов из ПНИ, эвакуированная в связи с пандемией организацией «Перспектвы», теперь получит не просто временный карантинный кров, а дом навсегда.

С самого начала пандемии организация "Перспективы" забила тревогу: тысячи людей, проживающих в петербургских ПНИ в опасности. К несчастью, их прогнозы оправдались.

Решение об эвакуации 26-ти жителей интернатов "Перспективы" приняли сразу и площади нашли: Центры дневного пребывания, опустевшие во время карантина, квартиры, предоставленные друзьями, организацией "ГАООРДИ" и Центром "Антон тут рядом". Сложнее всего оказалось получить разрешение на вывоз ребят.

Десятого апреля ребята из ПНИ смогли осуществить давнюю мечту: пожить в настоящем доме. Кто-то впервые сшил себе юбку, а кто-то выбрал платье в магазине. Владимир сразу же начал отращивать бороду.

Из 26-ти переселенцев шестеро ребят, живущих в Центре дневного пребывания, самые тяжелые и уязвимые для ковида. Выглядят как дети, хотя всем от 20-ти до 30-ти лет, есть лежачие и не говорящие, но после 3-ёх месяцев домашней жизни их не узнать, уверяет Евгения. Три года назад она работала волонтером в ПНИ номер три, а ныне сопровождает ребят во время эвакуации.

Вес набрали все! Кто-то впервые начал говорить, а кто-то сам передвигаться и пользоваться туалетом. Увидев такую динамику, сотрудники "Перспективы" поняли: отдать ребят обратно в ПНИ - нельзя. В рамках акции БДТ "Помоги врачам", вместе с актерами Российского Молодежного Академического театра, читавшими монологи волонтеров проекта "Эвакуация", удалось собрать почти полмиллиона.

А еще появилась надежда на то, что дом навсегда появится и у остальных эвакуированных ребят. Нюта Федермессер, идеолог проекта "Регион заботы", в начале июля проверила эффективность помощи уязвимым категориям граждан во время пандемии в Петербурге. В результате обнаруженных проблем, уже есть изменения к лучшему: главный санитарный врач по Санкт-Петербургу подписал постановление о допуске волонтеров в больницы для ухода за особыми пациентами, а проект "Эвакуация" получил поддержку городских властей.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.