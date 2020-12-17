До конца года в Петербурге откроют 70 пунктов для вакцинации от КОВИД-19. В Ленобласти выбирают самых перспективных управленцев. Где развлечься в новогодние праздники?

17 декабря, четверг, 09:54

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В ближайшее время в Петербурге заработают 12 пунктов вакцинации от коронавируса, к концу месяца планируется открыть еще 70. Пока же врачи, работающие в красной зоне прививаются в двух местах, где используют препараты, разработанные в центре имени Гамалеи. До конца года Петербург получит около 110 тыс. вакцин от коронавируса, в январе ожидается ещё одно поступление — на 500 тыс. доз. После врачей прививки будут делать педагогам и социальным работникам.

В Петербурге появятся еще четыре наемных дома. Развитие арендного фонда - одно из перспективных направлений государственной жилищной политики. Сейчас в Северной столице есть три наемных дома. Это новые здания, построенные или капитально отремонтированные за счет городского бюджета. В них проживают двести четырнадцать семей. Арендная плата там, как минимум в два раза ниже рыночной. В следующем году арендный фонд пополнят еще четыре дома. Жилищные условия улучшат сто сорок восемь семей.

Больницы Петербурга просят доноров откликнуться на призыв сдать кровь в период зимних праздников. Длинные выходные, отмечают в Фонде Доноров, — самый сложный период в работе станций переливания крови, поэтому её стараются заготовить заранее. Кстати, в этом году Фонду исполняется 12 лет. И одно из их самых главных достижений то, что после акций проводимых фондом – донорская кровь в городе есть всегда.

В Ленобласти выбирают самых перспективных управленцев в рамках конкурса "Губернаторский кадровый резерв". В полуфинале - сорок участников были разделены по четырем направлениям: "Современное образование", "Социальная реформа", "Комфортная городская среда, благоустройство", "Экология, обращение с отходами". В финал конкурса "Губернаторский кадровый резерв" пройдет лишь двадцать один участник, а победителями станут семеро человек. Они и получат возможность проявить себя в органах власти Ленинградской области.

Вопрос, где развлечься на новогодние праздники в этом году в Петербурге, предполагает десятки и даже сотни ответов, каждый из которых сулит сплошной позитив. И это не шутка. Для начала можно прогуляться по проспектам, украшенным огнями праздничной иллюминации, а затем отправиться на катки и спортплощадки. Комитет по физической культуре и спорту готовит массу физкультурных мероприятий. В ближайшие дни полный список будет опубликован на их сайте, там же и вся информация о местах, где можно заняться спортом на открытом воздухе.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.