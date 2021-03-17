День рождения Григория Козлова. Настоящий праздник для режиссера устроили в родной "Мастерской"

17 марта, среда, 12:12

Театр начинается с вешалки, а этот логотип знаком каждому петербургскому театралу. Стилизованный портрет Григория Козлова стал своеобразным театральным брендом, говорящим не только о качестве спектакля, но и о любви. Любовь в "Мастерской" — это то, что транслируется со сцены, то, с чем уходит после спектакля зритель, то, что постоянно живет в сердце главного режиссера, Григория Козлова, отметившего в марте очередной день рождения, подарком ему в этом году стала книга «Мастерская Григория Козлова».

"Хочешь к нам хочешь к нам? А билета нет!"

Мотивчик из спектакля "Мастер и Маргарита" для зрителя — шутка узнаваемая: в театр "Мастерская" хотят всегда, на все спектакли репертуара. А на творческом вечере Григория Козлова вышел очередной аншлаг. Режиссер более чем 40-ка спектаклей, обладатель государствееной премии за "Лес", (спектакль-долгожитель шел в Театре на Литейном более 20 лет) признался: главный в его жизни подарок - дом, который есть у театра вот уже 10 лет и, который не бывает пустым.

Григорий Козлов, основатель и художественный руководитель Театра "Мастерская", театральный педагог:

"Инстаграм перечитывал — и люди там, некоторые живут спектаклями — через день в театр ходят, у них это многое меняет, если это посмотреть, проанализировать".

Один из частых вопросов зрителей в интернете: "как стать актером в театре Козлова?" Именно из зрителей выросло не одно поколение актеров! Выпускников Козлова ласково называют "козлятами". Андрей Аладьин впервые в жизни попал в театр только после армии — и прямиком на спектакль Григория Козлова "Два вечера в веселом доме". После чего решил поступать в театральный!

Андрей Аладьин, актер:

"Когда выходил артист Константин Гришанов со свечей в руке и начинал наговаривать такую молитву и ребята начинали петь — и все выходило в такой позитив. Вот это меня впечатлило! Моя жизнь до и после поступления — это две разные совсем жизни. Не говорю, что дело именно в самом театре, а дело в каком-то отношении между людьми. Все что я вобрал в свою копилку, в сердце за время обучения, появилось очень много всего, что стало развивать мою душу. Вдруг все во мне пришло в движение".

Андрей - выпускник курса Козлова 2014-ого года, актер театра "Мастерская" блистает в спектаклях "Тихий Дон" и "Братья Карамазовы". А вот выпускники-режиссеры: Руслан Кудашов, Александр Кладько, Максим Диденко, Наталия Лапина сами руководят театрами, но мастера приветствуют не иначе как:

"Здравствуйте,папа!"

Наталья Лапина, обладательница "Золотого софита" и Галина Бызгу получили режиссерские дипломы 20 лет назад, но продолжают ставить в родной "Мастерской". Спектакли Галины "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух" стали лауреатами петербургского фестиваля "Театр—детям"

Галина Бызгу, режиссер:

"Григорий Михайлович подходил, ловил человека за пуговицу и горе тебе, если ты шел куда-то по своим делам, потому что он с любым человеком говорил очень долго, а с нами, со своими детьми - у нас этого счастья было столько... Я вот сейчас сидела и думала. Когда дети вырастают, хотят из дома уйти, правда? Особенность творческого метода в том, мы не хотим уходить из этого дома! Мы все время жмемся к папе!"

Заслуженная артистка России, Наталья Панина, призналась: двадцать лет купается в энергии от спектаклей Козлова "Маленькие трагедии" и "Постскриптум", в которых ей довелось сыграть.

Наталья Панина, Заслуженная артистка России:

"Именно в Грише, в его сути есть какая-то загадка. Он создает свой мир, сферу, наполненную любовью. Это проявлялось тогда и проявляется сейчас — в его умении окутать состоянием невероятной свободы, творчества, потока, света, радости жизни".

Логотип театра "Мастерская" придумали студенты: девочки нарисовали портрет мастера на футболках и подарили мальчикам к 23 февраля, к 8 -ому марта получили аналогичный подарок. Что идет от сердца, то в сердце входит. "Эту фразу чаще всего слышат от Григория Козлова его актеры", выяснила театровед Елена Горфункель. Она собрала мнения всех, с кем он работал на протяжении 30—ти лет и в книге "Театр Мастерская Григория Козлова", которая скоро выйдет в свет, увековечит для потомков суть творческого метода Григория Козлова.

Елена Горфункель, кандидат искусствоведения, театровед:

"Мы их всех очень долго мучали: "Расскажите о методе Козлова. Что вы думаете про метод?" Они говорили: "Да какой метод? Любовь!" И все ну, в очень широком смысле говорили о любови друг к другу, потому что они так работают - к театру, к жизни, к будущему. Все так или иначе говорили одно: любовь - и есть то, что центрирует этот театр и делает его таким близким для огромного количества людей".