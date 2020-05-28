Виват, Петербург! 317 день рождения онлайн

28 мая, четверг, 10:37

Такого Дня города в Петербурге еще не было. Свой 317-й день рождения Северная столица встречала и отмечала преимущественно онлайн.

Несмотря на самоизоляцию и другие ограничения, подготовка ко Дню города в этом году шла своим чередом: улицы и достопримечательности мыли, приводили в порядок, украшали основные магистрали. 27 мая, по устоявшейся традиции, были зажжены огни на ростральных колоннах, а полуденный выстрел с Петропавловской крепости ознаменовал начало официальных празднований.

Произвести полуденный выстрел в День города, было доверено врачам, тем, кто в эти дни каждый день выходит на борьбу с короновирусом.

Ко дню города было подготовлено около 140 праздничных мероприятий, большинство из которых проходило в онлайн формате. Одним из центральных событий стал парад барабанщиков. Вместо Невского проспекта барабаны звучали онлайн из разных городов нашей страны и мира

Никогда еще праздничные майские дни не обходились без джаза. На интернет ресурсах Филармонии джазовой музыки можно не только смотреть их лучшие ретро записи, но и видеовыступления маэстро Голощекина на удаленке. А сегодня вечером в подарок городу пройдет трансляция концерта американского вокалиста Джейми Дэвиса и Jazz Philharmonic Orchestra. Ритмы джаза всегда настроят на позитив даже в самоизоляции.

Театр имени Ленсовета, как и все отмечает день рождения города на удаленке. Между тем, коллектив подготовил ряд онлайн проектов, посвященных Петербургу.

Проект "Классика на Дворцовой" за последние годы стал одним из самых узнаваемых символов дня города, когда главная площадь Северной столицы становилась открытой концертной площадкой для лучших оперных исполнителей, живого оркестра и танцевальных коллективов. Не изменяя традициям, организаторы - творческий бренд Dance Open - постарались сохранить в онлайн формате неповторимую атмосферу грандиозного праздника и все его атрибуты, вплоть до знаменитой люстры. Изменилось только название – сегодня оно звучит так: "Классика в честь Дворцовой". Проект "Классика в честь Дворцовой" транслировался в прямом эфире, сегодня он в свободном доступе в социальных сетях, где каждый петербуржец сможет его при желании пересмотреть и еще раз услышать искренние добрые слова поздравления любимому городу.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.