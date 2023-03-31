День Рахманинова в Эрмитаже, юбилейный показ мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!», новые выставки в МИСП и Музее железных дорог

31 марта, пятница, 10:00

Обзор важных событий культурной жизни Петербурга.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась выставка "Игрушки оживают ночью" художника и дизайнера Софии Азархи.

В ДК "Ленсовета" покажут легендарный мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания!", который вышел ровно 20 лет назад.

Музеи Петербурга объединяются с центром "Языки без границ", чтобы люди с нарушениями слуха могли посещать экспозиции в сопровождении глухих гидов.

Музей железных дорог России открыл новую часть экспозиции, посвящённую генералу А.В. Хрулёву.

День Рахманинова, организованный "Петербург-концертом", пройдет 1 апреля в атриуме Главного штаба Эрмитажа – выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Сергея Стадлера.

Подробнее - Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.