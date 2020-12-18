Dance Open - мечта осуществилась! Ненадолго занавес, созданный пандемией, прорвался, и Петербург вновь стал столицей мирового балета

18 декабря, пятница, 08:48

Не смотря на все перипетии этого года, 19-й сезон Международного фестиваля балета Dance Open все-таки состоялся и не онлайн, а живьем, на театральных сценах Петербурга, с приглашенными из-за рубежа гостями, мировыми премьерами. Четыре дня фестиваля — как чудесный сон о балете и любви.

До конца не верили, что это будет возможным, но мечта осуществилась! Ненадолго занавес, созданный пандемией, прорвался, и Петербург вновь стал столицей мирового балета, собрав на Гала-концерте фестиваля в БКЗ "Октябрьский" звезд из Америки и Китая, Испании и Голландии.

Мэтью Голдинг и Люсия Лакарра танцевали па де-де из "Метели" Свиридова на родине Пушкина, в редкий для этой зимы снежный день. Казалось, танцовщики вот-вот взлетят, а зрители сумели выдохнуть только в финале номера. Российская премьера стала жемчужиной Гала-концерта. Но Мэтью, премьер королевского балета "Ковент Гарден", признался: работая с русским хореографом Юрием Посоховым над "Метелью", Пушкина прочитать не успел.

Солисты Национального балета Испании признались в любви Петербургу по-своему: привезли мировую премьеру "Испанского каприччио" на музыку Римского-Корсакова. Репетиции в театре начинаются с классического экзерсиса, потом фламенко, всего 8 часов, и снимать маски все это время строго запрещено, призналась солистка Эстель Хурадо — это отнимает много сил.

Фантастическая легкость Даниила Симкина вызвала овации прямо во время исполнения па де-труа из "Корсара". Премьер американского театра не учился в балетных школах, его воспитали родители, русские танцовщики. Русская школа балета по-прежнему кузница звезд: Анна Цыганкова солистка Амстердамского театра привезла из Голландии "Танго" на музыку Пьяццоллы, поставленное для фестиваля Dance Open.

Даже для российских театров гастроли сейчас редкость. Три дня фестивальных показов Dance Open как зеркало отразили самые яркие премьеры российского балета. "Урал Балет" из Екатеринбурга привез целую программу премьер "Урал Интро", представив академический танец как явление современное и острое. А Пермский балет подарил Петербургу премьеру "Анюты". Это современная версия легендарного советского фильма-балета и спектакля. Чеховская "Анна на шее" на музыку Гаврилина вошла в историю хореографии благодаря дуэту Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, который и осуществил постановку 35 лет назад. С экспериментами бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена петербуржцев познакомил "Балет Москва". В театре две труппы: академического танца и современного; идею объединить их в одной постановке к 20-летию коллектива осуществил Вербрюгген в спектакле "Танцпол".

В этом году на грани возможностей прошел и сам фестиваль Dance Open. Доля героизма потребовалась и от организаторов, и от танцовщиков, и от самих зрителей, чтобы в самые трудные времена источник радости и жизненной силы не иссяк.

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.