Dance Open: эксклюзивные спецпроекты в балетном онлайн-марафоне

27 апреля, понедельник, 10:12

Девятнадцатый сезон Международного фестиваля балета Dance Open в этом году, в связи с пандемией, пришлось перенести, однако, организаторы подготовили уникальный сюрприз: он-лайн марафон балета, в рамках которого пользователи соцсетей могут увидеть балеты, уникальные лекции и даже гала-концерты.

Лучшие хореографы мира предоставили для онлайн марафона трансляции спектаклей, которые ни разу не привозились на гастроли в Петербург. "Стабат матер" балета Марибора, "Болеро" танцевального театра Оснабрюк, "Сон в Красном тереме" балета Дортмунда и другие новинки уже порадовали интернет-пользователей, но у создателей марафона сюрпризы еще остались. Например, предмет особой гордости – балетная онлайн-энциклопедия Энрико Чеккетти.

Екатерина Галанова, Автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open:

"Это был такой невероятный деятель балета, который дал старт серьезному развитию балета во всем мире – танцевал в Петербурге, потом работал в труппе Дягилева..."

Самоизолируясь вместе с балетным онлайн марафоном, можно прослушать цикл авторских лекций о лучших современных хореографах и получить инструкции о том, как смотреть балет. И тут же попрактиковаться в этом, насладившись выступлениями, собранными в Золотую коллекцию Dance Open, трансляции которых начнутся уже сегодня.

Екатерина Галанова, Автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open.:

"27, 28 и 29 апреля мы покажем в 3-х частях Золотую коллекцию Dance Open – лучшие номера лучших исполнителей - это наши 19 лет , мы собрали это в 3 части, предварили каждый номер пояснением и небольшим рассказом."

Па-де-де из балета "Пламя Парижа" в исполнении Игоря Цвирко и Елены Евсеевой - один из звездных номеров фестивальной коллекции. Игорь Цвирко, премьер Большого театра, уже 8 лет постоянный участник Dance Open, этой весной, как и все, остается дома.

Игорь Цвирко, Премьер Большого театра:

"Когда все только начиналось, был предоставлен сам себе, но потом понял, что чем больше буду лежать – тем больше будут нарастать бока и буду терять свою форму..."

Для зрителей, скучающих по любимым артистам, звезды Dance Open записали в инстаграме фестиваля видеоприветы. Денис Матвиенко, единственный в мире обладатель четырёх Гран-При международных конкурсов артистов балета, на протяжении 24-х лет не оставался дома больше чем на 2 недели подряд. А теперь наслаждается самоизоляцией с женой Анастасией, дочерью Лизой и младшим сыном Степаном.

Денис Матвиенко, приглашенный солист Мариинского театра:

"Я всю жизнь любил готовить у плиты, но у меня не было на это возможности, а теперь она есть. 19 апреля в Пасху моему сыну был годик и, естественно, мы праздновали, и я два дня мариновал утку – потрясающая была утка в рукаве."

Па-де-де из балета "Дон Кихот" в исполнении Дениса и Анастасии Матвиенко украшает один из проектов онлайн марафона "Видеоистория балета". Изучать в увлекательной форме историю русского балета от Жана Батиста Ландэ до лучших хореографов нашего времени рекомендуется вместе с детьми 30 апреля. Наслаждайтесь!

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.