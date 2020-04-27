17:18 27 апреля, понедельник
RSS В избранное
27 апреля, понедельник, 10:12

Dance Open: эксклюзивные спецпроекты в балетном онлайн-марафоне

Версия для печати

Девятнадцатый сезон Международного фестиваля балета Dance Open в этом году, в связи с пандемией, пришлось перенести, однако, организаторы подготовили уникальный сюрприз: он-лайн марафон балета, в рамках которого пользователи соцсетей могут увидеть  балеты, уникальные лекции и даже гала-концерты.

 Лучшие хореографы мира предоставили для онлайн марафона трансляции спектаклей, которые ни разу не привозились на гастроли в Петербург. "Стабат матер" балета Марибора, "Болеро" танцевального театра Оснабрюк, "Сон в Красном тереме" балета Дортмунда и другие новинки уже порадовали интернет-пользователей, но у создателей марафона сюрпризы еще остались. Например, предмет особой гордости – балетная онлайн-энциклопедия Энрико Чеккетти.            

 Екатерина Галанова, Автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open:

"Это был такой невероятный деятель балета, который дал старт серьезному развитию балета во всем мире – танцевал в Петербурге, потом работал в труппе Дягилева..."

Самоизолируясь вместе с балетным онлайн марафоном, можно прослушать цикл авторских лекций о лучших современных хореографах и получить инструкции о том, как смотреть балет. И тут же попрактиковаться в этом, насладившись выступлениями, собранными в Золотую коллекцию Dance Open, трансляции которых начнутся уже сегодня.                                   

Екатерина Галанова, Автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open.: 

"27, 28 и 29 апреля мы покажем в 3-х частях Золотую коллекцию  Dance Open – лучшие номера лучших исполнителей - это наши 19 лет , мы собрали это в 3 части, предварили каждый номер пояснением и небольшим рассказом."                      

Па-де-де из балета "Пламя Парижа" в исполнении Игоря Цвирко и Елены Евсеевой - один из звездных номеров фестивальной коллекции. Игорь Цвирко, премьер Большого театра, уже 8  лет постоянный участник Dance Open, этой весной, как и все, остается дома.                                                                                                                                               

Игорь Цвирко, Премьер Большого театра:

 "Когда все только начиналось, был предоставлен сам себе, но потом понял, что чем больше буду лежать – тем больше будут нарастать бока и буду терять свою форму..."                                

 Для зрителей, скучающих по любимым артистам, звезды Dance Open записали в инстаграме фестиваля видеоприветы. Денис Матвиенко, единственный в мире обладатель четырёх Гран-При международных конкурсов артистов балета, на протяжении 24-х лет не оставался дома больше чем на 2 недели подряд. А теперь наслаждается самоизоляцией с женой Анастасией, дочерью Лизой и младшим сыном Степаном.       

Денис Матвиенко, приглашенный солист Мариинского театра: 

"Я всю жизнь любил готовить у плиты, но у меня не было на это возможности, а теперь она есть. 19 апреля в Пасху моему сыну был годик и, естественно, мы праздновали, и я два дня мариновал утку – потрясающая была утка в рукаве."      

Па-де-де из балета "Дон Кихот" в исполнении Дениса и Анастасии Матвиенко украшает один из проектов онлайн марафона "Видеоистория балета". Изучать в увлекательной форме историю русского балета от Жана Батиста Ландэ до лучших хореографов нашего времени рекомендуется вместе с детьми 30 апреля. Наслаждайтесь! 

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

                                                                                                                          

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
«Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана на большом ...
28 января, 13:37

«Эффект Пигмалиона» театра Бориса Эйфмана на большом ...

500 танцовщиков из 15 стран мира приняли участие в 18-м ...
29.04.2019, 16:46

500 танцовщиков из 15 стран мира приняли участие в 18-м ...

"Красавец мужчина или русский модник на театре", "Встреч...
06.04.2018, 13:35

"Красавец мужчина или русский модник на театре", "Встреч...

Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72