Дан старт строительству Витебской развязки. Реставрация в Выборгском замке. День сдачи ЕГЭ родителями. Новый детский сад в Пушкинском районе. Архитектурный хакатон

25 марта, четверг, 13:56

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне в Петербурге в торжественной обстановке пробурили скважину для первой сваи широтной магистрали скоростного движения. Стартовый этап новой скоростной дороги от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта должен быть построен за 4 года. Его протяженность составит 2,6 километра.

Александр Беглов – губернатор Санкт-Петербурга:

"Мы приступаем сегодня к строительству масштабного проекта - строительству широтной магистрали скоростного движения. Этот проект важен не только для нашего города, но и для нашей агломерации с Ленинградской областью, потому что дорога - это то, что связывает нас всех".

Строительство широтной скоростной магистрали движения будет разделено на 6 этапов. Общая протяженность трассы составит почти 27,5 километров. Она свяжет Западный скоростной диаметр и кольцевую автодорогу в месте пересечения с федеральной трассой "Кола". Движение по всей Широтной магистрали на территории Санкт-Петербурга планируется запустить к 2030 году.

Выборгский замок – одна из главных достопримечательностей Ленинградской области в этом году ожидает очередной этап реставрации. Так в башне Святого Олафа после окончания работ по фасаду, займутся внутренними перекрытиями. Здесь будет установлен панорамный лифт, который позволит туристам легче подниматься наверх, а также сделает башню доступной для маломобильных посетителей.

Замковый остров по-прежнему не будут закрывать для туристов, недоступной будет лишь та часть, в которой продолжаются восстановительные работы. Недавно стало известно, что Министерство культуры Российской Федерации выделило на реставрацию Выборгского замка 254 миллиона рублей.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки уже пять лет подряд проводит "День сдачи ЕГЭ родителями". В Петербурге родительский экзаменационный день состоялся 24 марта.

Сергей Тимофеев – зам. председатель Комитета по образованию:

"Это, конечно, не полноценный экзамен, это пробный вариант. Полноценный экзамен длится гораздо дольше и заданий там больше. Хотя все требования по процедуре - по Рособрнадзору, Роспотребнадзору - они все соблюдены в полном объеме".

В этом году из-за эпидемиологических ограничений организаторы смогли принять не всех родителей, пожелавших испытать на себе экзаменационные тяготы. Тем же, кому посчастливилось попасть в список экзаменуемых, проверяли свои знания по русскому языку.

В одном из самых активно развивающихся районов Санкт-Петербурга – Пушкинском, сегодня состоялось открытие нового детского сада. В торжественной церемонии принял участие губернатор города.

Александр Беглов – губернатор Санкт-Петербурга:

"У нас Пушкинский район активно развивается и особенно в новых районах не хватает школ и детских садов. Но мы двигаемся вперед и стараемся ликвидировать тот дисбаланс; между жилой застройкой и строительсвом социальных объектов".

В этом году в Пушкинском районе планируется завершить строительство еще двух детских садов: на 320 мест в поселке Шушары и на 100 мест в поселке Ленсоветовский.

Ленинградская область подвела итоги необычного конкурса – архитектурного хакатона. Командам молодых специалистов и студентов различных направлений подготовки: архитекторов, социологов, экономистов и других профессий предлагалось разработать дизайн проекты благоустройства 27 городов Ленинградской области.

Екатерина Манжула – директор "Центра компетенций Ленинградской Области", общественный представитель АСИ в ЛО по направлению "Городское развитие":

"У нас проходило рейтинговое по всей Ленинградской области в январе. У нас были определены территории, которые должны быть благоустроены в 22-м году, соответственно, на эти территории и были разработаны дизайн проекты".

Наиболее достойные, с точки зрения жюри, проекты будут выдвинуты на голосование жителей населенных пунктов и если они получат народную поддержку, будут воплощены в жизнь.

Сады и парки Петербурга накануне были закрыты на просушку. Весенняя профилактика коснулась не всех зеленых зон Северной столицы – закрыты только самые значимые из них, которые имеют ограждения. Открытие парков и скверов планируют через месяц - 24 апреля.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.