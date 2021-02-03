Что такое социальное предпринимательство и почему важно его поддерживать?

03 февраля, среда, 13:00

Что такое социальное предпринимательство? Это когда бизнес помогает решать проблемы, существующие в обществе. Во всем мире доля социального предпринимательства не более 3%, в России эта цифра еще меньше. Именно поэтому в нашей стране каждый новый проект в этой отрасли особенно ценен.

Елена Дашковская – логопед-дефектолог, в своей профессии без малого 30 лет. Поработав в государственных образовательных структурах, однажды решила начать свое дело, чтобы помогать не по шаблонной процедуре, а более эффективно. Сегодня ее центр развития речи знают не только в Петербурге, но и далеко за его пределами.

Дарья Абмайкина:

"В государственном центре нас направили на речевые группы, а здесь они доступны с малого возраста."

Логопеды с каждым годом становятся все востребованней. В этом небольшом центре каждый день бывает не один десяток людей, а очередь на логопедический массаж расписана на месяц вперед.

Елена Дашковская – основатель и руководитель Центра развития речи:

"Такой социальный проект у нас – речевая диспансеризация. Я бесплатно обследовала детей из разных регионов - всего 62 ребенка. И все они с нарушениями. Я поняла, что сидеть дальше уже нельзя, надо транслировать этот опыт именно в маленькие города, не в миллионники, а туда, где нет помощи никакой и родители не знают, куда им бежать".

Проект франшизы логопедического центра для других городов появился всего несколько месяцев назад, но уже несколько регионов им заинтересовались.

Елена Дашковская – основатель и руководитель Центра развития речи:

"Первая заявка у нас из Гатчины. Сейчас мы работаем над составлением договора и надеемся, этот наш первый опыт будет очень успешным. Вторая заявка пришла из Казани".

Любовь Тигрова –ландшафтный дизайнер. В этом бизнесе она с 2004-ого года и, можно сказать, прошла и огонь, и воду, и даже медные трубы. Ее компания занимается не только разработкой дизайн-проектов для частных домов и городских территорий, а также воплощает их на практике, но и занимается их сопровождением. Несколько лет назад ей предложили принять на работу человека с инвалидностью. Сегодня больше половины сотрудников компании – люди с теми или иными медицинскими ограничениями.

Любовь Тигрова – основатель и руководитель компании по ландшафтному дизайну:

"Мы до этого года не знали, что мы социальные предприниматели. Мы просто брали и брали людей, не думали, что мы выполняем миссию какую-то социальную".

Почти все сотрудники у Любовь Валерьевны работают не первый год, как говорит сама предпринимательница – все опасения, которые у нее были поначалу, оказались беспочвенными.

Любовь Тигрова – основатель и руководитель компании по ландшафтному дизайну:

"Эти сотрудники идеальны для меня и нашей компании. В чем? Они - очень лояльны. Их практически никуда не берут и у них есть желание работать. Это не означает, что каждый, кто к нам попал, он остался у нас работать. Нет. Из 10-ти человек остается максимум 5 и отбор колоссальный. Одно из требований - это желание работать и они хотят работать".

Как научить ребенка любого возраста говорить по-английски, знает Елена Тааме. Несколько лет назад она организовала в Гатчине лингвистический центр, где сегодня занимаются не только школьники и дошкольники, но и взрослые люди. В прошлом году в разгар пандемии, Елена предложила всем желающим принять участие в бесплатном онлайн обучении детей 4-х летнего возраста. Елена снимала видеоуроки со своими собственными детьми дома и предлагала это, как пособие для обучения другим родителям.

Елена Тааме – основатель и руководитель лингвистического центра:

"Я вижу результаты тех, которые начали с абсолютного нуля учить английский дома с мамой, с 4-ёх лет. Я вижу, как дети строят предложения, как они говорят и отвечают на вопросы".

Новая методика, которую предложила Елена, оказалась не только эффективной, но еще и увлекательной. Более того, новый формат позволил решить главную проблему, которая возникает у любого учителя или родителя, который решил изучать иностранный язык со своим ребенком.

Елена Тааме – основатель и руководитель лингвистического центра:

"Вопрос мотивации. Каким образом сделать так, чтобы обучение, пусть даже современными, интересными, интерактивными методиками, зажигало настолько, чтобы ребенок хотел продолжать".

Главной особенностью любого проекта социального предпринимательства - его полезность для окружающих. В Петербурге и Ленобласти таких инициатив сегодня не так много, но с каждым годом их число растет.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.