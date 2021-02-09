Чемпионат "Молодые профессионалы"и его призеры. О юных специалистах и профессиях будущего

08 февраля, понедельник, 11:31

55 медалей, 24 из которых золото, получили воспитанники Академии цифровых технологий на региональном чемпионате "Worldskills Russia". И стали одним из самых успешных образовательных учреждений, которое готовит молодых профессионалов.

Герман Сорокин в свои 12 лет знает, как организовать перемещение грузов по авиационному заводу. Соответствующую программу он может написать за несколько часов. Робототехникой юноша занимается с шести лет. Новый этап - серебряная награда среди юниоров в компетенции "Мобильная робототехника".

Герман Сорокин, Призёр шестого открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы":

"Мы должны были создать конструкцию и сделать программу. Это, грубо говоря, авиационный завод. Надо перетащить детали в кубы, а их расставить друг на друга".

Чемпионат "Worldskills" - одно из самых престижных соревнований, участники серьезно готовились. Победители регионального конкурса отправятся представлять наш город на национальном этапе.

Валентина Любимова, Педагог дополнительного образования Академии цифровых технологий:

"В данной компетенции мы проверяем различные области знаний: электроника, конструирование, физика, программирование. То есть люди, которые работают в этих компетенциях, в дальнейшем смогут работать в промышленности".

Владимир Фокин, Призёр шестого открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

"Данные роботы могут использоваться на складах, где человеку не рекомендовано находиться".

Задача конкурса "Молодые профессионалы" - повысить престиж рабочих профессий. Вместе с экспертами к ребятам присматриваются и представители крупных компаний – будущие работодатели. Конечно, возрастной группе юниоров еще нескоро предстоит устраиваться на работу, но о будущем многие всерьез задумываются уже сейчас. Так, участники компетенции "Изготовление прототипов" - это почти готовые специалисты.

Александр Никонов, Педагог дополнительного образования Академии цифровых технологий:

"Компетенция включает в себя: 3-Д моделирование каких- то изделий, 3-Д печать на 3-Д принтерах и изготовление деталей на фрейзерных станках. В итоге, у детей сначала есть на руках чертежи, по которым они создают 3-Д модель, а потом они создают эту модель в реальность".

Творческо-технический дуэт Егора и Елизаветы уже не первый раз участвует в соревнованиях и уже добирался до национального этапа в прошлом году. На этот раз, в рамках конкурса они изготовили приспособление для пайки плат, получив в своей категории золотую медаль.

Егор Демьяненко, Елизавета Кирьянова, Призёры шестого открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы":

"У нас за плечами медаль за профессионализм во Всероссийском чемпионате. Учитывая весь опыт, это было не сложно, но были свои форс-мажоры, которые нам пришлось быстро исправлять ".

Изготовление прототипов – одно из самых популярных направлений в Академии цифровых технологий. Также как и эксплуатация беспилотных авиационных систем. Мальчишки с горящими глазами занимаются сборкой, программированием и управлением коптерами.

Михаил Капитонов, Призёр шестого открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы":

"Основное тестирование происходит либо в симуляторе, либо в полетной зоне. Здесь места вполне достаточно для скоростных полетов."

"Академия цифровых технологий" является координатором направления "WorldSkills Russia – Юниоры" в Петербурге. Соревнования прошли на 52-ух площадках в образовательных учреждениях. И именно воспитанники Академии стали самыми успешными в городе.

Елена Владимирская, И.О. начальника комитета по образованию Санкт-Петербурга:

"Самое большое количество площадок, компетенций и как результат слаженной работы команды - высочайшие результаты".

Соревнования среди молодых специалистов проводились по 169-ти компетенциям. Одна из них – железнодорожная. В следующем году Академия цифровых технологий готовится представить конкурсантов и в этом направлении – здесь стартовала новая программа "Цифровой железнодорожник".

Евгений Собакин, Инструктор производственного обучения:

"Тренажер представлен тепловоза Т-10У. Локомотивная бригада в составе машиниста и помощника отрабатывают действия по управлению поездом, тормозами, следование по перегону"

Виртуальная реальность дает возможность почувствовать себя машинистом настоящего поезда, отработать типичные и нестандартные ситуации. Тренажёр предоставили российские железные дороги, которые таким образом выращивают себе будущих специалистов, что соответствует и главной задаче чемпионата "Молодые профессионалы" – создать такую систему профобразования, которая будет не просто отвечать запросам времени, но и опережать их.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург