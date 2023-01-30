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30 января, понедельник, 10:26

Чеховские места в Петербурге. Фестиваль, посвященный творчеству А.П. Чехова

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Развеять миф о том, что Чехов – не петербургский писатель, одна из задач фестиваля «Чеховские дни».

И правда, в городе на Неве нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвящённых русскому классику. Зато есть библиотека его имени, которая каждый год в конце января, к Дню рождения А.П. Чехова, предлагает по-новому взглянуть на его творчество и биографию.

 

Почему наследие писателя всегда актуально и есть ли в Петербурге чеховские места?  Подробнее – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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