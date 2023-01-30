Чеховские места в Петербурге. Фестиваль, посвященный творчеству А.П. Чехова

30 января, понедельник, 10:26

Развеять миф о том, что Чехов – не петербургский писатель, одна из задач фестиваля «Чеховские дни».

И правда, в городе на Неве нет ни памятника, ни мемориальной доски, посвящённых русскому классику. Зато есть библиотека его имени, которая каждый год в конце января, к Дню рождения А.П. Чехова, предлагает по-новому взглянуть на его творчество и биографию.

Почему наследие писателя всегда актуально и есть ли в Петербурге чеховские места? Подробнее – Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург