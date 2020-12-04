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04 декабря, пятница, 08:42

Картофель, чай, сироп и крендель представляют Ленинградскую область на первом национальном конкурсе региональных брендов "Вкусы России"

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Картофель, крендель, чай и даже кленовый сироп. Ленинградская область представила свою продукцию на национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Жители страны могли отдать голос за три таких продукта. И как итог, уже скоро появится электронный каталог гастрономических брендов России.

Волосовский район не первый год подряд подтверждает картофельное первенство в Ленинградской области. Ничего удивительного: хозяйства района производят почти треть всего областного картофельного урожая. А такое понятие, как "волосовская картошка", давно уже стало брендом и торговой маркой. Казалось бы, климат, почва нашего региона не идеальны, но с волосовским картофелем  все в точности наоборот. В этом хозяйстве первичное семеноводство картофеля ведется меристемным способом. В специальных лабораториях сортовой картофель рождается инвитро - из пробирки. На выходе получается картофельная супер-элита. Позже из нее произведут семена массовых репродукций. Так же в пробирках и поддерживается коллекция сортов волосовского картофеля. Участие в конкурсе "Вкусы России" - некий знак качества от самих потребителей этого продукта. Если конечно, за него проголосуют.

А вот Копорскому чаю – это своего рода продвижение на внутренний рынок страны. Копорский чай - это обычный иван-чай или, как его еще называют, кипрей узколистный. Своё название он получил из-за места, где его начали выращивать -село Копорье. Сегодня у кипрея есть шанс снова основательно войти в чайную культуру. Что, кстати, он и делает. Но уже не как дешевый аналог китайского чая, а как самостоятельный напиток. И приготовленный, кстати, не методом обжарки.

Возможно, именно европейские переселенцы из Воейково Ленинградской области привезли технологию производства кленового сиропа в Северную Америку. По крайне мере, эту историю рассказывают производители кленового, березового и орехового сиропов. Воейковский рецепт - это сбор кристально чистого древесного сока и выпаривание его исключительно на дровах до достижения сахаристости. Специфическая почва и сама местность позволяют получать древесные соки с уникальными привкусами. Так чем не гастрономический бренд региона?

В числе участников конкурса и выборгский крендель. Известен он многим. Крендель - не просто выпечка. Крендель - символ средневекового Выборга. Пекут его по старым рецептам, правда, сейчас вместо пяти специй, используют семь. Продукт-победитель национального конкурса станет гастрономическим символом страны. Экспертное жюри подведет итоги к 20 декабря. Победитель получит возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж. И даже если в лидерах окажутся  дагестанская баранина или астраханская вобла, мы все равно будем с удовольствием есть волосовский картофель, запивая копорским чаем с выборгским кренделем, сдобренным воейковским сиропом.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 
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