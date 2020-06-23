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23 июня, вторник, 11:15

Берегите хулиганов! Как работает Упсала-Цирк во время самоизоляции и кому помогает?

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Жизнь на карантине. Упсала Цирк в это сложное время помогает выжить не только себе, но и другим. О новых хулиганских проектах.

На полчаса забыть о боли, страхах и тревогах – артисты Упсала-Цирка решили поддержать на карантине маленьких пациентов петербургского городского онкологического центра, которые сейчас фактически оказались в двойной изоляции. Из-за коронавируса доступ волонтёров в учреждения подобного типа ограничен. Экскурсии, развлекательные мероприятия и просто прогулки отменены. А вот наблюдать за красочным шоу из окна никто не запрещал.

Это не первая акция Упсала-Цирка в условиях самоизоляции. По мотивам карантина артисты поставили целый спектакль "А Коля выйдет?" Название символично, в знак того, что скоро все это закончится, и все ребята снова смогут выйти на прогулку. В разных местах представление меняет свой формат. Так например, у дома интерната для детей с нарушениями развития клоуны совместно с МСЧ показывали шоу на  пожарной машине, чтобы ребята, которые  живут на верхних этажах тоже смогли увидеть красочный перфоманс.

 Еще один новый проект, созданный здесь в условиях самоизоляции -  это онлайн лагерь. Дело в том, что Упсала-Цирк – это социально-культурный  проект, который помогает детям и подросткам из групп социального риска реализовать свои таланты и стать успешными.  Кроме основных занятий ежегодно для маленьких артистов  проводятся летние инклюзивные встречи на природе, и в этом году их решено было переформатировать.

Упсала-Цирк для многих воспитанников - место, где не только их понимают, но и помогают увидеть другую жизнь. Именно здесь Соня Крылова обрела, можно сказать, вторую семью. Она попала сюда восемь лет назад, и цирковое искусство помогло ей вырваться из замкнутого социально неустойчивого  круга.  

Сегодня Соня профессиональная артистка цирка. И вместе со своей подругой Стасей, жизнь которой тоже очень сильно изменилась с приходом сюда,  они не только участвуют в основных постановках, но и недавно организовали он-лайн курсы по жонглированию для взрослых.

Жонглирование, в буквальном смысле слова, творит чудеса, уверят мама двенадцатилетнего подростка. Федя год назад начал заниматься в Упсала-Цирке. За это время он не только успешно освоил цирковое искусство, но  и стал гораздо лучше учиться и чувствовать себя спокойнее в обществе.

Третий месяц Федя занимается дома по он-лайн урокам. И очень ждет, когда же карантин полностью снимут, и можно будет не только увидеть, но и обнять своих педагогов. А его мама благодарит всевышнего за то, что в жизни ее ребенка появился Упсала- Цирк, и очень надеется, что такие социальные проекты  продолжат свою работу, несмотря на экономические кризисы и сложности. 

Поддержать проект может каждый на сайте upsalacircus.ru.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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