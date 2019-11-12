Что Петербург готов предложить арктическим регионам?

11 ноября, понедельник, 12:27

XXI век можно смело назвать веком нового этапа освоения Арктики. Высокие широты северного полушария сейчас в национальных приоритетах у Российской Федерации. Как и чем живет арктический регион сегодня?

Уже сегодня значение Арктики выходит за рамки только сырьевой экономики. Ее освоение на повестке дня в самых высоких политических кругах, развитию этого региона уделяется особое значение. Буквально на днях из северных широт в Петербург вернулась одна из крупнейших за тридцать лет полярная экспедиция. Она длилась 7 месяцев. Четыре российских судна с учеными на борту занимались изучением арктической экосистемы. После небольшого отдыха специалисты возьмутся за обработку данных.

Cеверная столица стоит у истоков освоения Арктического региона. Именно это и позволило городу взять на себя роль координирующего центра реализации национальных приоритетов России в этой зоне. В Петербурге еще в прошлом году был создан Комитет по делам Арктики, призванный объединить северные российские регионы. А буквально на днях в совет представительств вошли еще два субъекта – Архангельская область и республика Коми подписали соглашение о сотрудничестве в Смольном.

Петербург готов предложить Арктическим регионам не только мощный научный потенциал. Делегации из северных субъектов России показали несколько городских предприятий, которые специализируются на производстве продукции для экстремально низких температур. Например, все полярные экспедиции и знаменитые путешественники уже давно одеваются в северной столице.

Одежда для Арктического региона должна быть не просто теплой, но еще и очень качественной. Поскольку холод не терпит подделок. Именно поэтому у представителей северных российских регионов возникло много вопросов по материалам, утеплителям и технологиям. Они детально познакомились с каждым этапом производства одежды.

Сапоги с подогревом и зарядкой от ЮСБ – вот такую обувь для крайнего севера разработали на одном из петербургских предприятий. Сегодня эту продукцию делают пока только по спецзаказам для нефтяных и железнодорожных компаний. Но, если будет спрос, готовы запустить и в серийное производство.

В таких сапогах не только не холодно, но еще и не скользко, уверяют производители. Поскольку нагревательный элемент расположен именно в подошве, а не в стельке, полиуретан не замерзает при низких температурах. Представители арктических регионов смогли убедиться в этом сами и даже лично протестировать обувь.

В 2021 году председательство в Арктическом совете перейдет к России. Уже сейчас северные Регионы страны готовятся к этому событию и надеются, что это даст новый импульс для социально-экономического развития.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.