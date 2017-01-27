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27 января, пятница, 12:00

Анонс культурных событий предстоящей недели.

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Ленинградский театр музыкальной комедии – единственный театральный коллектив города, который работал все 900 дней блокады. Об этом напоминает мемориальная доска и общедоступные концерты, которые традиционно проводятся в День празднования полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

 
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