Ленинградский театр музыкальной комедии – единственный театральный коллектив города, который работал все 900 дней блокады. Об этом напоминает мемориальная доска и общедоступные концерты, которые традиционно проводятся в День празднования полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
27 января, пятница, 12:00
Анонс культурных событий предстоящей недели.
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