Анонс культурных событий предстоящей недели.

27 января, пятница, 12:00

Ленинградский театр музыкальной комедии – единственный театральный коллектив города, который работал все 900 дней блокады. Об этом напоминает мемориальная доска и общедоступные концерты, которые традиционно проводятся в День празднования полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.