Мюзикл «Хозяйка Медной горы», проект «Великая страна – великая Победа», премьера спектакля «Ёлка у Ивановых», выставка советской карикатуры и гастроли московской Студии театрального искусства

21 марта, пятница, 09:45

Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Театре музыкальной комедии Глеб Матвейчук представил мюзикл "Хозяйка Медной горы" по сказкам Павла Бажова.

В ЦВЗ "Манеж" открылась выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945", посвящённая жизни тыла во время Великой Отечественной войны.

В Театре на Садовой готовится премьера абсурдистского спектакля "Ёлка у Ивановых" в постановке Романа Муромцева.

В галерее "Общество поощрения художеств" открылась выставка "Страшная сила" - советские сатирические плакаты - к 85-летию художественного объединения "Боевой карандаш".

На Новой сцене Александринки проходят гастроли московского театра "Студия театрального искусства".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.