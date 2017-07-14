Анонс культурных событий недели. 15-летие "Росфото".Фестиваль медиаискусства в Александринском театре. Выставки из фондов хорватских музеев в Петропавловке. Фестиваль "Опера всем" под открытым небом

14 июля, пятница, 13:06

Единственному в стране музею фотографии федерального уровня исполняется 15 лет. Росфото по этому случаю представляет выставку снимков, которые вошли в коллекцию за эти годы. Представлены не только современные работы, но и те, с которых начиналась фотография.