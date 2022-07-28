Александр Беглов посетил Военно-морскую академию им. Кузнецова. Город готовится ко Дню ВМФ. Выставка макетов кораблей от Морского технического университета. Детские концерты в Летнем саду

28 июля, четверг, 10:13

Город, общество, политика, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о самых важных событиях недели.

Петербуржцам и гостям города рассказали об особенностях проведения Главного военно-морского парада. Пройдёт он в Кронштадте и в акватории Невы. Моряков по традиции поздравит с праздником Президент России Владимир Путин. В этом году в параде примут участие сорок семь кораблей и сорок два воздушных судна, в том числе патрульный катер "Евгений Колесников" с женским экипажем. Подробнее об этом и других событиях недели в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт Петербург.