"Одноэтажная Россия" Олега Полещука. "Ночь музеев". "Помнить, нельзя забыть!" - проект ГМЗ "Царское Село" к 75-летию Победы.

15 мая, пятница, 11:27

Эти снимки сделаны в 1968 году на Чукотке, красота которой настолько поразила геолога Олега Полещука, что он после этой поездки полностью сменил профессию и стал журналистом и фотохудожником. Выставка забытого ленинградского художник Олега Полещука и другие события культурной жизни Северной столицы – пока онлайн, но прямо сейчас на Первом канале.

"Одноэтажную Россию" Олег Полещук снимал 30 лет. Хлеборобов на Алтае, сплавщиков леса в Беломорье, староверов и паломников, свадьбы и похороны. И, хотя фотограф работал в музее истории религии и атеизма, был фотографом ТАСС, в 60е-80е его снимки считались андеграундом. Фотовыставка снимков Олега Полещука "Жизнь изначальная" в галерее "Борей" ждет открытия залов для посетителей, а пока работы можно увидеть на сайте галереи.

Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" в этом году пройдет онлайн 16 мая и будет приурочена к Международному дню музеев. Один из участников ночи - Русский музей с радостью подхватил тему события – "Символы" и перестроился в онлайн формат. 16 мая с 21 часа на официальном сайте музея и в социальных сетях пройдут онлайн трансляции обзорных экскурсий и лекций от ведущих специалистов Русского музея.

Почему итальянцы даже во время карантина поют на балконах, а опера могла родиться только в Италии? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, присоединившись к образовательному онлайн-проекту под названием "Фабио Мастранджело и Виктор Высоцкий. Диалоги об итальянской музыке".

Музыканты группы "Бис-квит" в самоизоляции дистанционно записали военные песни ко Дню победы, выложили в сеть лучшие концерты. Во время "Ночи музеев", вместо запланированных до пандемии выступлений на 3-х площадках, решили преподнести слушателям онлайн-сюрприз. 17 мая с 19.00 - трехчасовой онлайн-концерт-марафон от группы "Бис-квит" пройдет на онлайн платформах группы: ютубе и в социальных сетях.

К 75-летию Победы музей-заповедник "Царское Село" выпустил сборник материалов "Помнить, нельзя забыть! Дворцы и парки города Пушкина. 1941 – 1946". В книге впервые опубликованы найденные в архивах дневники, отчеты, письма, фотографии, воспоминания сотрудников музея и даже немецких солдат, оккупировавших Царское Село в сентябре 41-го. Подробнее о содержании книги, посвященной памяти самоотверженных музейных сотрудников, можно узнать на сайте Царскосельского музея-заповедника.

Анастасия Тамило. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.