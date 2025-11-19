Первый канал
Санкт-Петербург
06:38 19 ноября 2025, среда
1tvspb.ru
18 ноября, вторник, 14:24

Пятый Кубок губернатора «Лучший шеф повар Петербургской кухни". Чем удивили профессионалы?

Утка и репа — главные ингредиенты кулинарного творчества шеф-поваров страны по условиям конкурса. Задача — соединить продукты так, чтобы получилось по-настоящему петербургское блюдо.

И участники, и судьи подчеркивают — здесь речь идет о высокой кухне, а не о стрит-фуде или ежедневном обеде.

Но именно она может стать достойным ориентиром для массового сегмента, позволяя ему создать собственное лицо, дополняющее гастрономический имидж города.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург. 

