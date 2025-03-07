«Великий Астор Пьяццолла», весеннее ледовое шоу, премьера «Тоски», выставка работ Августа Ланина и концерт Сосо Павлиашвили

07 марта, пятница, 09:40

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Большом зале филармонии к 8 марта прозвучит музыка Астора Пьяццоллы в исполнении ансамбля "БИС-КВИТ".

Весеннее ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха представят в Ледовом дворце Алексей Мишин и его ученики.

Театр "Зазеркалье" подготовил премьеру оперы Джакомо Пуччини "Тоска".

В выставочном центре Музея городской скульптуры можно увидеть работы Августа Ланина: живопись, графика, скульптура.

Сосо Павлиашвили подготовил для зрителей программу "Ждет тебя грузин" в БКЗ "Октябрьский".

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.