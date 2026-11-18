18 ноября, среда, 15:34

В Петербурге в пятый раз прошёл форум «Смарт Дизайн». Ведущие специалисты отрасли и представители бизнеса обсуждали, как дизайн меняет окружающий мир и влияет на нашу повседневную жизнь. Ведь это не только одежда и мебель, но и упаковка, рекламные вывески, интерьеры — всё, с чем мы сталкиваемся каждый день. Начинающие специалисты могли познакомиться с крупными проектами.

Подробнее о ярких проектах, которые создают дизайнеры, расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.