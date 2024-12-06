«Шинель М» Юрия Смекалова, выставка «Петербург в кино», премьера «Кот тут главный», «Книга не для чтения» в Центре Михаила Шемякина и «Страна света» на Дворцовой площади

06 декабря, пятница, 10:30

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга в эти дни.

Юрий Смекалов представит свою обновлённую танцдраму "Шинель М": на площадке "Лахта Холл" будет построен специальный медиакуб.

В Инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка "Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка".

"Театральный проект 27" подготовил премьеру спектакля "Кот тут главный" для подростков и их родителей.

В Центре Михаила Шемякина представили книгу как арт-объект на выставке "Книга не для чтения".

В ближайшие выходные здание Главного штаба превратится в самый масштабный широкоформатный экран страны – новое "Мультимедийное шоу на Дворцовой" будет посвящено А. С. Пушкину.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург