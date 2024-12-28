«Щелкунчик» на Конюшенной площади, Виктор Васнецов в Русском музее, «12 месяцев» в Театре марионеток, «Рождество из сундука» в Союзе художников и «Ледяное сердце» театра «АРТ»

28 декабря, суббота, 10:50

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга во время новогодних каникул.

Каток на Конюшенной – это не только праздничная иллюминация и катание на коньках, но и ледовое шоу "Щелкунчик" Елены Бережной.

Сказочную атмосферу в Русском музее создают картины Виктора Васнецова: "Иван Царевич на сером волке", "Алёнушка", "Богатыри" – все главные шедевры художника собраны на ретроспективной выставке.

Театр марионеток имени Е. С. Деммени подготовил к праздникам для маленьких зрителей премьеру – кукольный спектакль "Двенадцать месяцев".

В Союзе художников открылась новогодняя выставка "Рождество из сундука": авторские куклы, рождественские вертепы и ёлочные игрушки от художников со всей России.

Петербург-концерт представил в Екатерининском собрании новогоднюю премьеру музыкального спектакля "Ледяное сердце".

Волшебного Нового года и Рождества желают вам Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.