Первый канал
Санкт-Петербург
14:40 28 декабря 2024, суббота
1tvspb.ru
28 декабря, суббота, 10:50

«Щелкунчик» на Конюшенной площади, Виктор Васнецов в Русском музее, «12 месяцев» в Театре марионеток, «Рождество из сундука» в Союзе художников и «Ледяное сердце» театра «АРТ»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга во время новогодних каникул.

Каток на Конюшенной – это не только праздничная иллюминация и катание на коньках, но и ледовое шоу "Щелкунчик" Елены Бережной.

Сказочную атмосферу в Русском музее создают картины Виктора Васнецова: "Иван Царевич на сером волке", "Алёнушка", "Богатыри" – все главные шедевры художника собраны на ретроспективной выставке.

Театр марионеток имени Е. С. Деммени подготовил к праздникам для маленьких зрителей премьеру – кукольный спектакль "Двенадцать месяцев".

В Союзе художников открылась новогодняя выставка "Рождество из сундука": авторские куклы, рождественские вертепы и ёлочные игрушки от художников со всей России.

Петербург-концерт представил в Екатерининском собрании новогоднюю премьеру музыкального спектакля "Ледяное сердце".

Волшебного Нового года и Рождества желают вам Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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