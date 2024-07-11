"Русское чудо". Современный хиты на балалайке

10 июля, среда, 09:50

«Русское чудо!» - так сто лет назад нарекли балалайку иностранные журналисты, впервые услышав этот инструмент во время зарубежных гастролей знаменитого "Андреевского оркестра". Современные музыканты продолжают удивлять публику.

Фестиваль Русское чудо объединил десятки музыкантов, которым небезразлична судьба балалайки и чье творчество делает народный инструмент частью современной русской культуры. О современных музыкантах, играющих на балалайке.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург