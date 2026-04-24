«Русский лес» Ивана Шишкина, премьера спектакля «Игроки», фестиваль «Музыкальная коллекция», современные работы в «Спектре синего шума» и «Большие гастроли» кукольного театра «Золотой кувшин»

24 апреля, пятница, 09:50

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие выходные.

В корпусе Бенуа Русского музея готовится к открытию выставка работ Ивана Шишкина, в полном объёме представляющая ретроспективу творчества знаменитого художника.

Молодёжный театр на Фонтанке подготовил премьеру спектакля "Игроки" по мотивам пьесы Н.В. Гоголя.

В Филармонии стартует ежегодный фестиваль "Музыкальная коллекция": на концерте открытия выступят Заслуженный коллектив России под управлением Владимира Спивакова и пианист Денис Мацуев.

В Эрарате можно увидеть работы современного мексиканского художника Нестора Хименеса на выставке "Спектр синего шума".

На сцене Театра марионеток имени Е.С. Деммени кульный театр из Адыгеи покажет три спектакля в рамках проекта "Большие гастроли".

