«Русский императив», симфонический концерт «День Победы», выставка «Эрмитаж в 1945 году», премьера спектакля «Многоголосье» и танцы 40-х в проекте «Танцплощадка Победы»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в праздничные выходные.
В Манеже открылась выставка "Русский императив", раскрывающая образы человека в критические моменты истории.
В Большом зале филармонии Академический симфонический оркестр воспроизведёт программу блокадного концерта 1942 года.
В Эрмитаже открылась выставка двух полотен Александра Осмёркина, запечатлевшего двор музея в 1945 году.
В Театра имени В.Ф. Комиссаржевской пройдёт премьерный показ спектакля "Многоголосье", посвящённого судьбам актёров во время Великой Отечественной войны.
В пространстве Левашовского хлебозавода 9 мая будет работать танцплощадка – прозвучат послевоенные композиции, под которые можно и нужно танцевать.
