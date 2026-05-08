Санкт-Петербург
08 мая 2026, пятница
08 мая, пятница, 11:00

«Русский императив», симфонический концерт «День Победы», выставка «Эрмитаж в 1945 году», премьера спектакля «Многоголосье» и танцы 40-х в проекте «Танцплощадка Победы»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в праздничные выходные.

В Манеже открылась выставка "Русский императив", раскрывающая образы человека в критические моменты истории.

В Большом зале филармонии Академический симфонический оркестр воспроизведёт программу блокадного концерта 1942 года.

В Эрмитаже открылась выставка двух полотен Александра Осмёркина, запечатлевшего двор музея в 1945 году.

В Театра имени В.Ф. Комиссаржевской пройдёт премьерный показ спектакля "Многоголосье", посвящённого судьбам актёров во время Великой Отечественной войны.

В пространстве Левашовского хлебозавода 9 мая будет работать танцплощадка – прозвучат послевоенные композиции, под которые можно и нужно танцевать.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

