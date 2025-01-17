«Рождественский день у моря»: паркур, жонглирование, акробатика и вера в чудо

17 января, пятница, 11:00

Научиться крутить тарелки, жонглировать кольцами и кататься на моноколесе учили всех желающих артисты «Театра-цирка Монгольфьери». Это творческий и социальный проект – он помогает воспитанникам детских домов и детям из неблагополучных семей.

В Севкабеле воцарилась ярмарочная атмосфера - в пространстве "Цех" на два дня обосновался цирк Монгольфьери с большой новогодней программой, в которой участвовали и артисты, и зрители.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург