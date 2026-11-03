"Пироги разные – страна одна!". О федеральной акции ко Дню народного единства

03 ноября, вторник, 10:58

Русские, марийские, башкирские, осетинские – пироги в народной культуре всегда больше, чем просто еда. В них заложена объединяющая идея. И в России к 4 ноября – Дню народного единства, запустили федеральную акцию – #Пироги на четвертое.

Пироги на столе – семья вместе. И не только семья, а вообще все дорогие люди, ведь такой стол всегда ассоциируется с теплой домашней атмосферой, где нет места обидам, а главные эмоции – радость от теплой встречи.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург