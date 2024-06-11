«Паруса Кронштадта»: о фестивале и туристической привлекательности острова

11 июня, вторник, 10:02

В Кронштадте проходит первая в России официальная гонка на эфойлах – электрических сёрф-досках. Соревнования являются частью программы ежегодного фестиваля «Паруса Кронштадта»

Праздник в этом году приурочен сразу к двум знаковым событиям – 320-летию Кронштадта и юбилею самого старинного форта в Балтийском море – Кроншлота.

Как преображаются форты – рассказываем в нашем репортаже с площадок фестиваля

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.