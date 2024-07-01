«Нормальное место». О мастерских, где работают взрослые люди с ментальными особенностями

01 июля, понедельник, 16:49

Керамическая кружка с отпечатком пальца мастера, который её создал - одно из популярных изделий мастерской «Простые вещи», где работают взрослые люди с ментальными особенностями. За каждой такой вещью стоит полноценная жизнь человека, который может трудиться на оплачиваемой работе и жить нормальной жизнью, не оставаясь в изоляции.

Спрос на такую работу пока значительно превышает количество рабочих мест. Но создатели проекта надеются, что смогут устойчиво встать на ноги и не только поддерживать то, что есть, но и в будущем расширять производство.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.