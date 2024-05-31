«Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар». Квест по пушкинским местам в самом центре Петербурга

30 мая, четверг, 10:03

Навыки вальсирования школьникам скоро пригодятся, не за горами выпускной. А заодно узнают побольше об эпохе и авторе, героев которого без бала представить невозможно. Квест на знание жизни и творчества Пушкина прошёл в самом сердце Петербурга, о до сих пор раскрываемых тайнах Александра Сергеевича.

Экскурсии были первым этапом исторического фестиваля "Пушкинские топонимы Петербурга". Для второго школьники записали видео с чтением стихов поэта. Лучшие 18 команд, по одной от каждого района города, пригласили на третий этап – квест в Александровском саду.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.