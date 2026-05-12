"Музейный полк" в Этнографическом музее

Исай Менделевич в годы Великой Отечественной войны участвовал в подготовке коллекций к эвакуации, работал на оборонительных сооружениях и дежурил в Российском Этнографическом музее. Сегодня здесь представили фотографии тех, кто самозабвенно сохранял экспонаты, восстанавливал здание музея и просто защищал Родину.

Акцию "Музейный полк" Этнографический музей запустил в 2024 году.

Задача была рассказать о людях, что уходили на фронт.

О музейных сотрудниках, что берегли экспонаты и в блокадном Ленинграде, и в эвакуации.

О тех, кто восстанавливал музеи в послевоенные годы.

