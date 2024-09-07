Первый канал
Санкт-Петербург
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06 сентября, пятница, 10:00

«Маскарад» в ТЮЗе, Нижнетагильская роспись, новый музыкальный проект в Филармонии, выставка «Степь» в Эрарте и мюзикл «Маленький принц»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Театр юных зрителей открывает сезон премьерой спектакля "Маскарад" по пьесе М. Ю. Лермонтова.

В галерее Общества поощрения художеств открылась выставка работ с маховой и многослойной Нижнетагильской росписью.

В Большом зале филармонии для ценителей фортепианного искусства представят проект "From Prokofiev back to Bach".

В Эрарте открылась выставка работ казахского фотографа Максата Шагырбая, много лет снимавшего свою родину для National Geographic.

Театр "Карамболь" готовит премьеру мюзикла "Маленький принц".

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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