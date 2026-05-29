«Классика на Дворцовой», «Город и художник», премьера балета «Занавес», Серебряный век на «Безбашенной выставке» и фестиваль «Петровские Ассамблеи»

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга
День рождения Петербурга отметят традиционным гала-концертом "Классика на Дворцовой".
В Петропавловской крепости открылась новая выставка современного искусства "Город и художник", отражающая многогранность образа Петербурга.
Театр имени Леонида Якобсона представит премьеру одноактного балета "Занавес": хореограф и автор костюмов – Вячеслав Самодуров.
"Безбашенная выставка", вдохновлённая Серебряным веком и легендарной "Башней" Вячеслава Иванова, открылась в Обществе поощрения художеств.
Яркую молодёжную программу к Дню рождения города подготовил музыкальный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3".
