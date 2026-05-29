29 мая, пятница, 11:00

«Классика на Дворцовой», «Город и художник», премьера балета «Занавес», Серебряный век на «Безбашенной выставке» и фестиваль «Петровские Ассамблеи»

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

День рождения Петербурга отметят традиционным гала-концертом "Классика на Дворцовой".

В Петропавловской крепости открылась новая выставка современного искусства "Город и художник", отражающая многогранность образа Петербурга.

Театр имени Леонида Якобсона представит премьеру одноактного балета "Занавес": хореограф и автор костюмов – Вячеслав Самодуров.

"Безбашенная выставка", вдохновлённая Серебряным веком и легендарной "Башней" Вячеслава Иванова, открылась в Обществе поощрения художеств.

Яркую молодёжную программу к Дню рождения города подготовил музыкальный фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3".

Подробности – Данил Чинёнов, Руслан Баширов, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

