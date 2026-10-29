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28 октября, среда, 10:14

"Фестиваль профессий": как ребёнку помочь выбрать работу мечты

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Почувствовать себя дизайнером и создать наряд из фольги. Выбрать профессию по душе порой непросто даже взрослым. А детям тем более — ведь им только предстоит определиться с будущей специальностью. Помочь в этом могут знакомство с разными сферами и возможность попробовать себя в деле.

Для этого пространство "Вокзал 1853" уже в шестой раз проводит фестиваль профессий, приглашая резидентов из самых разных областей.

При этом ежегодно к фестивалю присоединяются новые участники.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.

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