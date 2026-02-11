Первый канал
11 февраля, среда, 10:30

«Эрарта Премия»: что происходит сейчас в мире современного искусства?

Арт-объект в виде гигантского яйца, покрытого искусственным мехом, или скульптура коровы, собранная из вторсырья, на этой выставке мирно соседствуют с вполне классической скульптурой, живописью и графикой.

Каждый год музей Эрарта проводит масштабный конкурс среди современных художников, где победителей определяют зрители с помощью голосования. Итоги порой удивляют искусствоведов и каждый раз непредсказуемы.

 

Об участниках проекта и их работах рассказываем в нашем репортаже с открытия выставки.

 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

